“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara y disparó sin decir nada”, relató Cristian Emanuel Palacios, el ciclista de 43 años que recibió un disparo tras una discusión de tránsito en calle San Juan al 600, en pleno centro tucumano. El hombre habló al recibir el alta médica del Centro de Salud, a las 19.12 de ayer, con el brazo izquierdo sujeto y el mismo buzo gris manchado de sangre que aparece en los videos que circularon por redes sociales.