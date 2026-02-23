Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Visiblemente molesto con la postura de los mandatarios justicialistas, Argüello exigió que dejen de utilizar el nombre de Juan Domingo Perón, tildando su accionar de "fraude" a los códigos del espacio político. Además, lanzó una dura advertencia de cara al futuro: "El pueblo tiene memoria, en su momento van a tener que explicar cuál fue la traición al pueblo en las elecciones. No sea cosa que después tengan que pagar las consecuencias de lo que están haciendo, la entrega y traición al pueblo trabajador".