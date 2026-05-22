El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

Resumen para apurados
- Gustavo Orce fue detenido el 22 de mayo en Tucumán tras dispararle al ciclista Cristian Palacios luego de una discusión de tránsito en pleno microcentro de la ciudad.
- Tras un roce de tránsito, Orce sacó una pistola .40 y baleó en el hombro a Palacios, quien ya recibió el alta. La policía detuvo al agresor y secuestró el arma registrada.
- El fiscal evalúa imputar a Orce por tentativa de homicidio agravado y portación de arma de guerra, delitos que agravarían significativamente su situación procesal futura.
“Así no se puede vivir. Es increíble que venga un loco y, por una estupidez, saque un arma y le dispare a una persona. Realmente nos tenemos que preguntar si podemos llamarnos una sociedad civilizada”. La reflexión pertenece a María Laura Gutiérrez, secretaria de un consultorio médico que fue testigo de una discusión de tránsito que terminó con un hombre baleado en San Juan al 600. “Jamás me imaginé presenciar una escena de semejante salvajismo”, añadió.
El episodio, según consignaron fuentes policiales, se registró a las 13.45. Por calle San Juan circulaba Cristian Emanuel Palacios (43 años) a bordo de una bicicleta. El hombre, al parecer, rozó con su rodado al Ford Focus que conducía Gustavo José Orce.
“Ahí comenzaron a discutir. Intercambiaron insultos. Parecía una discusión más de las miles que se observan por problemas de tránsito. De pronto, el hombre regresó a su vehículo. Pensé que se subiría, pero sacó un arma, caminó un par de metros y le disparó al ciclista. Ahí se desató una locura”, indicó Luis Jiménez, portero de un edificio de la zona.
El trabajador dijo que las personas que presenciaron el ataque reaccionaron y comenzaron a gritar. “El agresor quedó aturdido. La gente lo quería agarrar, pero como tenía la pistola, muchos no se animaron. Después llegó la Policía y lo detuvo. Escuché un solo disparo, aunque hay personas que dicen que fueron más, pero no podría asegurarlo”, agregó Jiménez, en una entrevista con LA GACETA.
Palacios fue trasladado en una ambulancia al Centro de Salud. Karina Loto, directora de ese centro asistencial, confirmó que el ciclista recibió un balazo en el hombro. La bala atravesó el cuerpo. Después de haber sido sometido a una serie de estudios, fue dado de alta cerca de las 19.
Conmoción
“Fue una situación con un nivel de salvajismo increíble. No había motivos para que le disparara”, sostuvo Juan José Mendoza. “Por suerte la Policía llegó rápido y logró reducirlo. Al que no podían calmar era al herido. Él y quienes vimos el episodio queríamos agarrarlo. ¿Cómo va a sacar un arma y efectuar un disparo en pleno centro?”, agregó.
El comisario Christian Peralta, jefe de Zona I de la Unidad Regional Capital, también se mostró sorprendido por el caso. “Es un episodio totalmente aislado. Es común que haya discusiones por situaciones de tránsito, pero no que uno de sus protagonistas saque un arma de fuego y le dispare al otro”, señaló.
El funcionario aclaró que, al requisar el vehículo, secuestraron una pistola calibre .40 con cargador y proyectiles. Lo mismo ocurrió con el automóvil en el que se movilizaba el acusado. “Estamos investigando los antecedentes de esta persona. Está confirmado que la pistola estaba registrada a su nombre”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía. “También desmentimos que sea un efectivo de la fuerza”, añadió. “Es un episodio lamentable y estamos colaborando con la Justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre él. Son situaciones que no se pueden tolerar. Puso en riesgo la vida de muchas personas”, indicó.
Poco se sabe del detenido. Hasta el cierre de esta edición, sólo se pudo constatar que aparece como empleador de tres empresas diferentes que estaban registradas. También les llamó la atención la ropa que tenía puesta: una campera camuflada.
La duda que aún persiste es qué sucedió con la niña que, supuestamente, estaba con el acusado y que la víctima dijo haber visto. Los investigadores no supieron precisar detalles sobre este punto en particular.
La investigación
Orce fue alojado en la Seccional 1ª en calidad de aprehendido. El fiscal Mariano Fernández está al frente de la causa. Por el momento, según confirmaron fuentes judiciales, los investigadores están abocados a reconstruir el episodio. La Policía entrevistó a varios testigos que habrían confirmado el accionar del sospechoso. Además, los uniformados realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad para obtener más detalles de lo ocurrido.
El acusado, de acuerdo con fuentes judiciales, reconoció que el arma que habría utilizado en el ataque estaba registrada a su nombre. También habría dicho que era un efectivo policial, pero al desmentirse esa versión, los investigadores creen que podría haber brindado esa información para recibir un mejor trato. Fernández, al cierre de esta edición, analizaba esa cuestión en particular.
El fiscal también busca otra evidencia que puede ser clave. Las normas establecen que una persona autorizada a tener un arma puede trasladarla, pero debe hacerlo sin el cargador colocado y sin balas en la recámara. “Si él no cumplió con eso, la acusación será más grave porque no tiene autorización para portarla. Son dos situaciones diferentes”, explicó un especialista en la materia.
Orce afrontará el delito de portación de arma de guerra, pero aún resta definir cuál será la acusación principal. No se descarta que el fiscal lo impute por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura penal que podría complicar seriamente su situación procesal.