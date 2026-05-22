El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El funcionario aclaró que, al requisar el vehículo, secuestraron una pistola calibre .40 con cargador y proyectiles. Lo mismo ocurrió con el automóvil en el que se movilizaba el acusado. “Estamos investigando los antecedentes de esta persona. Está confirmado que la pistola estaba registrada a su nombre”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía. “También desmentimos que sea un efectivo de la fuerza”, añadió. “Es un episodio lamentable y estamos colaborando con la Justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre él. Son situaciones que no se pueden tolerar. Puso en riesgo la vida de muchas personas”, indicó.