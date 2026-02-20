Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de reforma laboral. Al haberse alterado el texto original que provenía del Senado, la iniciativa deberá retornar a la Cámara Alta para su revisión y sanción definitiva. El oficialismo logró 135 votos a favor, tras aceptar la eliminación del artículo 44, el punto más resistido de la reforma.