Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de reforma laboral. Al haberse alterado el texto original que provenía del Senado, la iniciativa deberá retornar a la Cámara Alta para su revisión y sanción definitiva. El oficialismo logró 135 votos a favor, tras aceptar la eliminación del artículo 44, el punto más resistido de la reforma.
Las licencias médicas
El artículo suprimido regulaba el pago de haberes durante licencias por enfermedades o accidentes ajenos al trabajo (inculpables). La propuesta original establecía que el trabajador solo percibiría el 50% de su salario en casos derivados de "actividades voluntarias con riesgo".
En situaciones de imprevistos (como un accidente doméstico), el pago se elevaba al 75%, pero con un tope de cobertura de seis meses.
Las críticas de los sindicatos y bloques opositores se centraron en la falta de matices: la norma no distinguía entre patologías leves y cuadros graves, como el cáncer, ni contemplaba adecuadamente el tratamiento de enfermedades crónicas o recaídas.
La hoja de ruta legislativa
Al caerse el consenso sobre este punto, el proyecto vuelve al Senado. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo pretende emitir un nuevo dictamen este viernes y llevar el debate al recinto el próximo 27 de febrero, para buscar convertir la reforma en ley antes del cierre del mes.
Qué decía el texto aprobado por el Senado
Según el articulado original, el pago del 50% del salario correspondía cuando la imposibilidad de trabajar fuera consecuencia de una “actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud”, por un plazo de tres meses, o de seis meses si tenía familiares a cargo.
El monto se elevaba al 75% del sueldo si la enfermedad derivaba de un imprevisto, como un accidente doméstico o una neumonía, con una cobertura de hasta seis meses. Además, la reaparición de enfermedades crónicas no era considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara luego de dos años.