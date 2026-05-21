Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Además, Cevila criticó con dureza el rol que, a su entender, tuvo la Junta Electoral durante el conflicto por el Rectorado. “Si llegamos a esta situación de incertidumbre institucional es porque la Junta no cumplió adecuadamente su función. Esperamos que la Justicia Federal sea un resguardo para la institucionalidad de la universidad”, sostuvo. También cuestionó el cambio de postura que, según relató, tuvo el rector Sergio Pagani respecto de una eventual candidatura. “En reuniones anteriores nos había dicho que en 2026 terminaba su mandato y que no iba a presentarse. Después eso cambió y comenzó a hablarse de otra posibilidad”, afirmó.