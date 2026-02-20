La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

El avance de la reforma laboral en la Cámara de Diputados detonó una crisis de confianza entre la cúpula de la CGT y los gobernadores peronistas que facilitaron el quórum y la votación. Cristian Jerónimo, secretario general de la central obrera, lanzó duras críticas contra Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), a quienes acusó de "traicionar a los trabajadores".