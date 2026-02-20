Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina, horas antes de la votación

En un posteo posterior, Echarri también arengó a la diputada Gladys Medina, esposa del Ministro del Interior de la provincia, Darío Montero, para que rechace la Reforma laboral con un mensaje que dice: "Estimada @GladysMedinaOK

sabemos que valoras la cultura y el turismo de Tucumán, hoy tenés la oportunidad de dejar afuera de esta ley retrógrada el artículo 214 y 215 que desfinancian al Cine y la Comunicación en la Argentina, herramienta imprescindible para impulsar la cultura y el turismo, también en Tucumán".