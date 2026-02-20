Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina, horas antes de la votación

A horas de que en la Cámara de Diputados se aprobara la Reforma laboral, el actor Pablo Echarri le pidió a los parlamentarios tucumanos Javier Noguera y Gladys Medina que defiendan el cine argentino, que corre serios riegos de desfinanciación a partir de la sanción de la polémica iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Echarri, identificado políticamente con el peronismo, le recordó a los representantes tucumanos el compromiso que habían asumido con la cultura, el turismo y la industria del cine nacional. Lo hizo desde sus redes sociales, en donde suele sentar su postura y su afinidad con el movimiento que lidera Cristina Fernández de Kirchner.
"Estimado @javier_noguera hace menos de una semana compartiste con “alegria y emoción “ las nominaciones de Tafi Viejo. Felicitaciones!! VAS A VOTAR EN CONTRA DE NUESTRO CINE Y SUS TRABAJADORES? Deja afuera el artículo 214 y 215 y convertite en héroe de la Cultura y la Comunicación Argentina", escribió Echarri en X, recordando el rol trascendental del ex intendente en la producción y promoción del proyecto audiovisual.
Pero los pedidos de Echarri, como el de miles de tucumanos que lo apoyaron con su voto para llegar al Congreso, no fueron escuchados. Noguera, alineado políticamente a nivel nacional con Leandro Santoro, Juan Cabandié y CFK, bajó al recinto, dio quórum y luego se ausentó durante la votación que permitió la sanció de la Reforma laboral.
Pese a su identificación las miradas más críticas del peronismo sobre la administración de Javier Milei y a manifestarse públicamente contra la Reforma laboral, Noguera, esposo de la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez (PJ), prefirió acompañar de manera indirecta al Gobierno nacional, siguiendo la línea impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, que pidió al resto de los diputados tucumanos de su espacio votar a favor de la propuesta de La Libertad Avanza (LLA).
En un posteo posterior, Echarri también arengó a la diputada Gladys Medina, esposa del Ministro del Interior de la provincia, Darío Montero, para que rechace la Reforma laboral con un mensaje que dice: "Estimada @GladysMedinaOK
sabemos que valoras la cultura y el turismo de Tucumán, hoy tenés la oportunidad de dejar afuera de esta ley retrógrada el artículo 214 y 215 que desfinancian al Cine y la Comunicación en la Argentina, herramienta imprescindible para impulsar la cultura y el turismo, también en Tucumán".
Sin embargo, la bandeña no sólo bajó al recinto para dar quórum sino que, al igual que el resto de los parlamentarios alineados con Jaldo, dio su voto para que la Reforma laboral consiga la media sanción en Diputados.