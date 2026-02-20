Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

“En campaña era la foto con el movimiento obrero ‘para defender a Tucumán’. Ahora que hay que defender a los trabajadores, ¿qué van a hacer los que llegaron a esas bancas con los votos de los laburantes?”, escribió Marieta Urueña Russo, secretaria de Género en la CGT Tucumán, junto a una imagen de Jaldo en una reunión con la central obrera en El Cadillal, en la que también cuestionó a los diputados del bloque Independencia. En la misma línea, otro usuario publicó una fotografía de Noguera junto a Pablo Yedlin y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y expresó dudas sobre su posicionamiento frente a la iniciativa.