Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Los nueve legisladores estuvieron presentes en el recinto. Cuestionamientos a Noguera, rechazos de UxP y polémica con Huesen.

EN LA MIRA. Noguera fue cuestionado por su postura en el Congreso. EN LA MIRA. Noguera fue cuestionado por su postura en el Congreso.
Hace 1 Hs

Los nueve diputados nacionales por Tucumán votaron en la sesión en la que se aprobó el proyecto de Reforma laboral, que ahora volverá al Senado. 

Los legisladores tucumanos -Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera (Independencia); Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (Unión por la Patria); Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), y el radical Mariano Campero- estuvieron presentes en la maratónica sesión, que se extendió por más de 12 horas. Salvo los diputados Yedlin y Cisneros, el resto de los representantes de Tucumán votaron a favor de la iniciativa.

Dirigentes sindicales, referentes políticos y votantes cuestionaron en redes sociales a legisladores tucumanos por su eventual postura frente al proyecto. La discusión parlamentaria también estuvo atravesada por fuertes declaraciones, posicionamientos públicos y cruces en comisiones.

Noguera, en la mira

Durante la sesión, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) Tucumán y simpatizantes del peronismo apuntaron contra legisladores que responden al gobernador Osvaldo Jaldo por el voto que podrían emitir respecto del proyecto de reforma laboral. El ex intendente de Tafí Viejo fue uno de los más cuestionados en redes sociales.

“En campaña era la foto con el movimiento obrero ‘para defender a Tucumán’. Ahora que hay que defender a los trabajadores, ¿qué van a hacer los que llegaron a esas bancas con los votos de los laburantes?”, escribió Marieta Urueña Russo, secretaria de Género en la CGT Tucumán, junto a una imagen de Jaldo en una reunión con la central obrera en El Cadillal, en la que también cuestionó a los diputados del bloque Independencia. En la misma línea, otro usuario publicó una fotografía de Noguera junto a Pablo Yedlin y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y expresó dudas sobre su posicionamiento frente a la iniciativa.

En contra

Tras su intervención en la sesión, el diputado Pablo Yedlin adelantó en sus redes sociales que votaría en contra de la reforma laboral, sostuvo que la iniciativa representa “una regresión de derechos” y advirtió sobre un posible impacto fiscal para Tucumán. “Con la derogación de impuestos a bienes de lujo, nuestra provincia perderá $130.000 millones. Esto no es libertad. Es ajuste sobre el pueblo trabajador. Por eso, con mi voto no”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Carlos Cisneros también anticipó su postura durante el debate y confirmó su rechazo a la iniciativa. “Esa modernización laboral tiene detrás una quita de derechos, debilitar a los trabajadores, debilitar a las organizaciones sindicales y darle herramientas a los sectores empresarios para que puedan despedir a su antojo”. “Nosotros, los que somos peronistas, jamás podemos votar esto”, concluyó.

Cruces en comisión

En la noche del miércoles, durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto previa al debate en el recinto, la diputada Natalia Zaracho protagonizó un fuerte cruce con el legislador tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen.

El intercambio se produjo en el tramo final del plenario, presidido por Lisandro Almirón, en medio de interrupciones y cuestionamientos cruzados. Zaracho crilo desafió al legislador a defender el proyecto y lo acusó de no saber “lo que es laburar”. Por último le lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “tenés una cara de lomo virgen, increíble. Lomo virgen sos… Pedí la palabra y hablá, y justificá este proyecto y decile a la gente en qué lo va a beneficiar. Sos un caradura…”

Temas Reforma laboral Carlos CisnerosPablo YedlinMariano Javier NogueraGladys MedinaElia Fernández de MansillaFederico Pelli
