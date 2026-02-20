Reforma laboral: “Es una modernización profunda que va en el rumbo que nos trazó el Presidente”, dijo Lisandro Catalán

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, expresó su satisfacción por la aprobación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y destacó el avance como “un paso histórico” en el proceso de reformas impulsado por el Gobierno nacional.
A través de su cuenta en la red social X, Catalán celebró la votación favorable y subrayó la importancia del proyecto para el futuro del empleo en el país.
“Hoy se dio un paso histórico: la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Modernización Laboral. Es una reforma profunda que va en el rumbo que nos trazó el Presidente Javier Milei desde el primer día: terminar con las trabas que destruyeron empleo, recuperar la cultura del trabajo y devolverle dinamismo a la Argentina productiva”, expresó el dirigente.
En su mensaje, el referente libertario sostuvo que la iniciativa busca generar reglas más claras, reducir obstáculos que desalientan la contratación formal y promover un mercado laboral más dinámico. “Este es el camino para sacar a la Argentina adelante”, concluyó.
