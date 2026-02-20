Reforma laboral: “Es una modernización profunda que va en el rumbo que nos trazó el Presidente”, dijo Lisandro Catalán

“Hoy se dio un paso histórico: la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Modernización Laboral. Es una reforma profunda que va en el rumbo que nos trazó el Presidente Javier Milei desde el primer día: terminar con las trabas que destruyeron empleo, recuperar la cultura del trabajo y devolverle dinamismo a la Argentina productiva”, expresó el dirigente.