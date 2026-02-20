Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

En total, estos mandatarios provinciales suman 16 diputados determinantes para inclinar el fiel de la balanza hacia un lado o el otro. Sin ellos, el oficialismo no hubiese podido iniciar la sesión. El resto de los bloques que acompañaron al gobierno fueron la UCR, Pro y el MID. También hubo un solo representante de Provincias Unidas: el rionegrino Sergio Capozzi, que se diferenció de su bloque y sumó su aporte al quorum. Capozzi es un exdiputado de Pro que dio el salto a Provincias Unidas con una mirada más enfocada en una puja territorial.