Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Con la ayuda de seis gobernadores, en su mayoría de extracción peronista, el oficialismo logró abrir el recinto de Diputados para avanzar con su reforma laboral. Consiguió 130 legisladores sentados en sus bancas a partir de la asistencia de los diputados que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
Salvo Orrego, que actualmente lidera el partido provincial Producción y Trabajo -aunque inició su militancia en el peronismo-, el resto de los mandatarios integran diferentes vertientes del PJ. El caso del santacruceño Vidal sobresale. Inició su militancia en el sindicalismo petrolero y, tras hacer un camino en el gremio local, creó el partido SER, con el que llegó a la gobernación. José Garrido, el diputado que le responde, fue quien le dio a los libertarios el número final para abrir la sesión. Se trata de gobernadores que en el pasado fueron beneficiados con aportes discrecionales desde el Tesoro Nacional.
A Jalil lo premiaron, además, con el traspaso a la provincia norteña de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una cuantiosa caja que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, el hermano del gobernador, Fernando Miguel Jalil, es el actual presidente de la entidad.
Ley de Glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares también es una zanahoria para este compendio de gobernadores, que podrían recibir millonarias inversiones mineras al acotar las zonas protegidas por la norma. Es un incentivo que tienta sobre todo a Orrego, quien gobierna en la mayor reserva de cobre del país.
Todo ello explica la asistencia perfecta de los referentes provinciales. Cuatro misioneros: Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa; tres salteños: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega; tres catamarqueños: Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot; tres tucumanos: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera; dos sanjuaninos: Nancy Picón y Jaime Quiroga; y un santacruceño: José Garrido.
En total, estos mandatarios provinciales suman 16 diputados determinantes para inclinar el fiel de la balanza hacia un lado o el otro. Sin ellos, el oficialismo no hubiese podido iniciar la sesión. El resto de los bloques que acompañaron al gobierno fueron la UCR, Pro y el MID. También hubo un solo representante de Provincias Unidas: el rionegrino Sergio Capozzi, que se diferenció de su bloque y sumó su aporte al quorum. Capozzi es un exdiputado de Pro que dio el salto a Provincias Unidas con una mirada más enfocada en una puja territorial.