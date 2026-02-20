Reforma laboral: el oficialismo apuró el dictamen y buscará sancionarla el viernes en el Senado

La celeridad del tratamiento tiene una explicación política. El Ejecutivo busca que la ley esté sancionada antes del discurso presidencial del próximo 1° de marzo. El despacho de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto aceptaron la eliminación del artículo 44 -referente a las licencias médicas-, que fue el único punto modificado por la Cámara Baja durante la madrugada.