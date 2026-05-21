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Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Ediles opinaron sobre la denuncia penal presentada contra parte del gabinete de Chahla.

EN LA JUSTICIA. Funcionarios de la primera línea municipal fueron acusados por presuntas irregularidades.
EN LA JUSTICIA. Funcionarios de la primera línea municipal fueron acusados por presuntas irregularidades.
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La oposición denunció penalmente en Tucumán a cinco funcionarios de la intendenta Rossana Chahla por presuntas contrataciones irregulares de cooperativas por $2.700 millones.
  • La acusación desató un tenso cruce en el Concejo Deliberante local; el oficialismo la calificó de maniobra electoralista, mientras que la oposición exigió investigar a fondo.
  • La Justicia deberá determinar la validez de los cargos, un proceso que promete profundizar la polarización política y electoral entre oficialistas y opositores en la capital.
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