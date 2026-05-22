Alejandro Puccio: de la gloria a la traición, horror y muerte
Después que LA GACETA revelara en exclusivo la historia del integrante del Clan Puccio y de Roberto Canessa, y su vínculo con Tucumán, ahora conocemos más detalles “desde el corazón de la noticia”. El desenlace de la vida del rugbista que era un estrella, traicionó a sus amigos y se convirtió en un asesino.
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Resumen para apurados
- En agosto de 1985, el rugbista Alejandro Puccio fue detenido en San Isidro por integrar una banda familiar dedicada al secuestro extorsivo de conocidos de su entorno.
- Puccio usaba su prestigio deportivo como fachada mientras su familia recluía a las víctimas en su sótano. Tras ser detenido en 1985, intentó suicidarse en Tribunales.
- El caso conmocionó al país al romper la confianza en el deporte de élite y se convirtió en un hito policial eterno, inspirando investigaciones, libros y películas.
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