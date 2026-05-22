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SociedadEL ARCHIVO Y LA MEMORIA

Alejandro Puccio: de la gloria a la traición, horror y muerte

Después que LA GACETA revelara en exclusivo la historia del integrante del Clan Puccio y de Roberto Canessa, y su vínculo con Tucumán, ahora conocemos más detalles “desde el corazón de la noticia”. El desenlace de la vida del rugbista que era un estrella, traicionó a sus amigos y se convirtió en un asesino.

ANTE LA JUSTICIA. La detención del hijo mayor expuso las fisuras internas de una familia que había construido una fachada de normalidad, aunque escondía secretos criminales.
ANTE LA JUSTICIA. La detención del hijo mayor expuso las fisuras internas de una familia que había construido una fachada de normalidad, aunque escondía secretos criminales.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 1985, el rugbista Alejandro Puccio fue detenido en San Isidro por integrar una banda familiar dedicada al secuestro extorsivo de conocidos de su entorno.
  • Puccio usaba su prestigio deportivo como fachada mientras su familia recluía a las víctimas en su sótano. Tras ser detenido en 1985, intentó suicidarse en Tribunales.
  • El caso conmocionó al país al romper la confianza en el deporte de élite y se convirtió en un hito policial eterno, inspirando investigaciones, libros y películas.
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