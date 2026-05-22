Secciones
DeportesMotores

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Colapinto sale a pista en Montreal en un fin de semana que contará con formato Sprint y transmisión en directo por Fox Sports y Disney+.

NUEVOS OBJETIVOS. Alpine sale a pista en Montreal impulsado por el histórico séptimo puesto de Franco Colapinto en Miami.
NUEVOS OBJETIVOS. Alpine sale a pista en Montreal impulsado por el histórico séptimo puesto de Franco Colapinto en Miami.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto competirá en el GP de Canadá de Fórmula 1 este fin de semana en Montreal, tras lograr un histórico séptimo puesto en Miami con su monoplaza de la escudería Alpine.
  • El argentino llega tras sumar puntos clave que posicionaron a Alpine quintos en constructores. El evento tendrá formato Sprint, limitando los entrenamientos previos en la pista.
  • Existe una alta expectativa por la consolidación de Colapinto en la F1. Su rendimiento en Montreal será determinante para mantener el impulso y el dominio de Alpine en la zona media.
Resumen generado con IA

La expectativa es total. Franco Colapinto afrontará este fin de semana un Gran Premio de Canadá muy especial, impulsado por el envión anímico de haber conseguido su mejor resultado desde su desembarco en la Fórmula 1 en 2024. El piloto argentino viene de firmar un brillante séptimo puesto en la carrera principal de Miami (luego de avanzar una posición por una sanción a Charles Leclerc), coronando un fin de semana inolvidable que incluyó una visita de lujo en los boxes: el reencuentro con Lionel Messi y su familia antes de la largada.

El paso por el circuito del Hard Rock Stadium marcó el punto máximo de rendimiento del monoplaza A526 para el pilarense, quien mostró un ritmo sólido desde el viernes con un décimo lugar en la Sprint y los posteriores seis puntos cosechados el domingo. Este aporte, sumado al abandono de su compañero Pierre Gasly tras un duro toque con Liam Lawson, le permitió a Alpine escalar hasta la quinta posición en el Campeonato de Constructores, consolidándose como la escudería más regular detrás de los cuatro equipos de vanguardia.

El trazado Gilles Villeneuve de Montreal, de 4.361 metros de extensión, no es ajeno para el argentino, ya que allí le tocó reemplazar a Jack Doohan durante la temporada 2025. El exigente circuito canadiense, que albergó su primer Gran Premio en 1978, presentará un desafío extra: al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos libres antes de salir a clasificar. La carrera principal del domingo estará pactada a 70 vueltas, sobre una pista cuyo último ganador fue George Russell y que ostenta el récord de vuelta en manos de Valtteri Bottas desde 2019 con un tiempo de 1:13.078.

Para los fanáticos que quieran seguir de cerca la actividad del argentino, la acción comenzará el viernes con la práctica libre y la clasificación para la Sprint, continuará el sábado con la carrera corta y la clasificación principal, y tendrá su plato fuerte el domingo por la tarde. Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV Pro.

Días y horarios para seguir a Colapinto en el GP de Canadá de la F1:

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30 hs.

Clasificación Sprint: 17.30 hs.

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 hs.

Clasificación: 17 hs.

Domingo 24 de mayo

Carrera principal (70 vueltas): 17 hs.

Temas CanadáFórmula 1Charles LeclercPierre GaslyFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

La llamativa frase que deja en claro que Franco Colapinto va por más en el GP de Canadá

La llamativa frase que deja en claro que Franco Colapinto va por más en el GP de Canadá

Lo exige al máximo: cuál fue el pedido del jefe de Alpine a Franco Colapinto antes del GP de Canadá de la Fórmula 1

Lo exige al máximo: cuál fue el pedido del jefe de Alpine a Franco Colapinto antes del GP de Canadá de la Fórmula 1

Lo más popular
El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio
1

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán
2

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

La contradicción populista de Milei
3

La contradicción populista de Milei

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán
4

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado
5

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Ranking notas premium
Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
1

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
2

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
3

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán
5

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

Más Noticias
Alejandro Puccio: de la gloria a la traición, horror y muerte

Alejandro Puccio: de la gloria a la traición, horror y muerte

Alertan por el aumento de estafas en Tucumán mediante robo de identidad

Alertan por el aumento de estafas en Tucumán mediante robo de identidad

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La contradicción populista de Milei

La contradicción populista de Milei

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Comentarios