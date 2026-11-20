Uno de los pilares centrales de la reforma actualiza el esquema de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, incorporando expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar y precisando los requisitos de residencia, ingresos y evaluación socioeconómica. El texto sancionado fija que el haber de estas pensiones equivaldrá al 70% de la jubilación mínima garantizada y ofrecerá con actualización automática según la normativa previsional. Además, en un paso clave hacia la inclusión laboral, establece la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos del trabajador no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.