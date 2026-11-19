Este es el argumento de “La asistente de la morgue”, el aporte de la semana al siempre rendidor género del terror, con dirección de Jeremiah Kipp y las actuaciones de Willa Holland, Paul Sparks y John Adams. El guión de Tracee Beebe y Brian Clarke está basado en el videojuego de este último, lanzado hace cuatro años y que tuvo una amplia adhesión entre el público adolescente y juvenil, siguiendo el camino ya recorrido por “Resident Evil” o “Cinco noches en Freddy’s”, por ejemplo, en un intento de ir sobre seguro en un año con muchos altibajos en pantalla.