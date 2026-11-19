Rebecca Owens tiene un pasado problemático, con adicciones. Para recomenzar su vida, acaba de graduarse en ciencias mortuorias y comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut. Su tarea es ayudar en las labores nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión de su responsable, el reservado Raymond Delver. Lo que parecía un empleo tranquilo pronto se transforma en una experiencia inquietante tras cremar un muerto.
Durante una de sus primeras guardias, descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano. Entre rituales extraños, presencias invisibles y voces que parecen surgir de los propios cuerpos, la joven comprende que la funeraria no es simplemente un lugar para despedir a los muertos… sino también un campo de batalla contra fuerzas demoníacas.
Atrapada durante la noche entre fallecidos, alucionaciones estremecedoras, secretos familiares y entidades que buscan poseerla, Rebecca deberá descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima huésped de un mal antiguo.
Este es el argumento de “La asistente de la morgue”, el aporte de la semana al siempre rendidor género del terror, con dirección de Jeremiah Kipp y las actuaciones de Willa Holland, Paul Sparks y John Adams. El guión de Tracee Beebe y Brian Clarke está basado en el videojuego de este último, lanzado hace cuatro años y que tuvo una amplia adhesión entre el público adolescente y juvenil, siguiendo el camino ya recorrido por “Resident Evil” o “Cinco noches en Freddy’s”, por ejemplo, en un intento de ir sobre seguro en un año con muchos altibajos en pantalla.
Producción rioplatense
Otro aporte al teror sobrenatural llega desde Uruguay en “Carne”, la ópera prima de Tomás Marichal Urbán que trabaja con la idea del canibalismo.
La acción transcurre en un país cuya identidad gira en torno a la carne. La extinción del ganado provoca una crisis social, económica y moral. Con el Gobierno paralizado, un empresario ambicioso marcado por un pasado familiar perturbador, propone una ley polémica para salvar la industria cárnica y devolver la gloria perdida. Cuando el proyecto es rechazado, decide llevar su plan hacia extremos mucho más oscuros.
El filme que llega hoy a las salas argentinas entremezcla la crítica social con la distopía de una sociedad entregada al consumo y a la satisfacción inmediata, sin barreras éticas, con elementos del thriller, la violencia gore y el humor negro.
El elenco pivotea entre ambos márgenes del Río de la Plata, con las actuaciones de Luciano Cáceres, Maite Lanata, Minerva Casero, Augusto Gordillo Lisboa, Paula Silva, Rafael Beltrán y Annasofía Facello.
¿Qué vidas son las que importan y cuáles no? es la pregunta que motiva el relato. “Es una película que aborda cuestiones profundas y complejas. Buscamos dar peso al aspecto social, pero no de una manera obvia. Creamos un mundo que refleja problemáticas actuales, como el maltrato animal y el veganismo, así como cuestiones políticas y religiosas”, afirmó el director.
“Amor trava”
En tanto, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se estrenará la realización nacional “Amor trava”, en la cual la rosarina Lucrecia Mastrángelo sigue a Aurora, una adolescente en plena transición en su búsqueda de identidad. Este documental explora sus planes de futuro, sus miedos y su relación con su madre, en un abordaje sensible sobre sus relaciones y afectos.