Uno de los aspectos que se mantuvo durante las negociaciones en Diputados fue la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal. De esta manera, las personas que cuenten con el CUD podrán conservar la prestación si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.