Resumen para apurados
- Amazon MGM Studios oficializó en Hollywood a Robert Pattinson como el nuevo James Bond para liderar la icónica franquicia del Agente 007 tras años de especulaciones.
- El actor británico, consolidado en sagas como Batman y Crepúsculo, protagonizará el filme bajo la dirección de Denis Villeneuve y con guion a cargo de Steven Knight.
- El rodaje iniciará en 2027 y el estreno llegará en 2028 bajo un contrato por tres filmes, convirtiendo a Pattinson en una figura inédita al liderar múltiples franquicias.
El anuncio oficial de Amazon MGM Studios sacudió Hollywood con reacciones divididas ante la oficialización de Robert Pattinson como el próximo actor que hará el rol de James Bond. En redes sociales, buena parte del público se pregunta si un actor tan asociado a otros íconos del cine no terminará opacando al personaje, rompiendo la vieja tradición de la saga de apostar por rostros menos conocidos para que el agente 007 esté por encima de la estrella.
Muchos incluso insistían con candidatos como Henry Cavill o Aaron Taylor-Johnson. Sin embargo, la recepción de la crítica especializada fue sorprendentemente entusiasta. Críticos de medios como The Guardian celebraron su "amenaza fría y sensual", destacando que quienes todavía lo juzgan por Crepúsculo se perdieron una década entera de cine de autor donde demostró una versatilidad feroz en películas como Good Time, El faro (The Lighthouse) o Tenet. Además, el respaldo creativo pesa tanto como el protagonista: la película estará dirigida por Denis Villeneuve (con quien ya trabajó en Dune: Part Three) y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.
Las chicas lindas casi lo alejan de la actuación
Lo más curioso es que Pattinson nunca planeó esta carrera de superestrellas. Nacido en Barnes, un barrio residencial de Londres, en 1986, su primer objetivo no era la actuación, sino la música: tocaba el piano y la guitarra, y soñaba con ser músico. De hecho, terminó entrando a los 13 años a un club de teatro amateur de su barrio por una razón mucho menos artística: según confesó él mismo años después, se anotó únicamente porque iban muchas chicas lindas.
Empezó trabajando detrás de escena hasta que varios actores mayores dejaron el grupo y quedó él como protagonista casi por descarte, simplemente porque era el más alto. Su relación previa con el universo Bond también tiene un archivo divertido.
En una entrevista de 2012, cuando recién terminaba la fiebre vampírica por su rol en Crepúsculo, le preguntaron si le gustaría ser el próximo 007. Pattinson respondió que definitivamente sí, pero aclaró que quería esperar unos 20 años: "No habría nada peor que decir 'busquemos un Bond de cara fresca'; sería la peor idea del mundo", bromeó entonces. Catorce años después, con 40 cumplidos, dejó atrás su habitual tono sarcástico para emitir un comunicado formal. “Es el honor de mi vida y un sueño hecho realidad", aseguró en sus redes sociales.
¿Cómo sigue la historia?
Aunque todavía no hay título confirmado, la filmación comenzará en 2027 en el Reino Unido y el estreno mundial apunta a 2028, el mismo año en el que volverá a ponerse el traje de Bruce Wayne en The Batman: Parte II. Pattison ingresó al club de “récord de las sagas”, ya que trascendió que firmó contrato por tres películas. Aunque figuras como Harrison Ford (Star Wars e Indiana Jones) o Zoe Saldaña (Avatar, Marvel y Star Trek) brillaron en múltiples franquicias, prácticamente nadie encabezó tantos universos distintos siendo la cara principal en casi todos. Ahora la gran incógnita es ¿un casi desconocido convencerá como el nuevo 007?