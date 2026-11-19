Muchos incluso insistían con candidatos como Henry Cavill o Aaron Taylor-Johnson. Sin embargo, la recepción de la crítica especializada fue sorprendentemente entusiasta. Críticos de medios como The Guardian celebraron su "amenaza fría y sensual", destacando que quienes todavía lo juzgan por Crepúsculo se perdieron una década entera de cine de autor donde demostró una versatilidad feroz en películas como Good Time, El faro (The Lighthouse) o Tenet. Además, el respaldo creativo pesa tanto como el protagonista: la película estará dirigida por Denis Villeneuve (con quien ya trabajó en Dune: Part Three) y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.