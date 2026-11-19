“Las preguntas funcionan como semillas: cada interrogante que sembrás en tu mente dirige tu atención y activa tu curiosidad”, expresó. También señaló que la competencia permite que los chicos se desconecten por un rato de los celulares y compartan una experiencia con sus compañeros. “Hoy es muy difícil generar espacios de encuentro así. Para los que están en sexto año, puede ser una de las últimas oportunidades de estar todos juntos antes de terminar la secundaria”, agregó.