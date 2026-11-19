Costa Rica: el paraíso natural donde cada viaje se convierte en una experiencia Pura Vida
Con el 6,5% de la biodiversidad mundial, imponentes volcanes, bosques tropicales y playas paradisíacas, Costa Rica invita a descubrir una forma diferente de viajar, donde la aventura, el bienestar y la sostenibilidad se combinan en experiencias inolvidables.
Hay destinos que sorprenden por sus paisajes y otros que transforman la manera de viajar. Costa Rica reúne ambas cualidades. En este pequeño país de Centroamérica, la naturaleza es protagonista de cada experiencia: desde observar un perezoso descansando entre los árboles hasta caminar por bosques nubosos, descubrir imponentes volcanes o disfrutar de playas rodeadas de vegetación tropical.
Con apenas el 0,03% de la superficie terrestre del planeta, Costa Rica alberga el 6,5% de la biodiversidad mundial, una riqueza extraordinaria que lo convierte en un destino privilegiado para quienes buscan experiencias auténticas y una conexión profunda con el entorno. Con un territorio de 51.180 km², Costa Rica ofrece una sorprendente diversidad de paisajes y actividades que permiten combinar aventura, naturaleza y bienestar en un mismo viaje.
En La Fortuna, el imponente volcán Arenal se convierte en el escenario ideal para explorar senderos naturales, descubrir cataratas o relajarse en aguas termales rodeadas de vegetación. Por su parte, los bosques nubosos de Monteverde invitan a recorrer puentes colgantes entre las copas de los árboles y experimentar la adrenalina de deslizarse en tirolesa sobre el paisaje.
La fauna también ocupa un lugar privilegiado. Perezosos, tucanes, monos, colibríes y coloridas ranas son algunas de las especies que habitan sus ecosistemas y que convierten cada recorrido en una oportunidad para maravillarse con la naturaleza.
Para quienes prefieren el mar, las costas del Pacífico y el Caribe ofrecen playas de aguas cálidas y paisajes que invitan tanto al descanso como a la aventura. Surf, snorkel, buceo y kayak son solo algunas de las opciones para disfrutar de una aventura en el océano. El país cuenta con 143 playas reconocidas con la Bandera Azul Ecológica, un distintivo que refleja su compromiso con la calidad ambiental y la protección de sus entornos costeros.
La experiencia costarricense también se descubre a través de su gastronomía. Platos tradicionales como el gallopinto y el casado, sus frutas tropicales y el reconocido café costarricense permiten acercarse a las costumbres locales y descubrir otra faceta de la identidad cultural del país.
Sostenibilidad: el compromiso de proteger lo extraordinario
En Costa Rica, la sostenibilidad no es simplemente una tendencia: es parte de su identidad. El 25,7% de su territorio terrestre se encuentra protegido y el 58,44% cuenta con cobertura boscosa, cifras que reflejan un compromiso sostenido con la conservación de sus ecosistemas y su patrimonio natural. Este enfoque también se traslada al turismo, a través de iniciativas que promueven prácticas responsables, el respeto por el ambiente y la participación de las comunidades locales. Así, los visitantes pueden disfrutar de experiencias que buscan generar un impacto positivo y contribuir a preservar aquello que hace único al destino.
Pura Vida: una filosofía que se vive
Más allá de sus paisajes y su biodiversidad, Costa Rica tiene una esencia que se resume en dos palabras: Pura Vida. Mucho más que un saludo, esta expresión representa una filosofía que invita a disfrutar el presente, valorar las pequeñas cosas y vivir en armonía con el entorno. Esa manera de entender la vida se refleja en la hospitalidad de los ticos y en una propuesta turística que combina aventura, bienestar y conexión con la naturaleza. Porque viajar a Costa Rica no es solamente descubrir paisajes extraordinarios: es experimentar una forma de turismo más consciente y auténtica.
De Tucumán a Costa Rica, con una sola escala
Para los viajeros del norte argentino, descubrir Costa Rica es posible sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Copa Airlines conecta el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán con Ciudad de Panamá, desde donde los pasajeros pueden continuar hacia San José de Costa Rica con apenas una hora más de viaje.