Pura Vida: una filosofía que se vive

Más allá de sus paisajes y su biodiversidad, Costa Rica tiene una esencia que se resume en dos palabras: Pura Vida. Mucho más que un saludo, esta expresión representa una filosofía que invita a disfrutar el presente, valorar las pequeñas cosas y vivir en armonía con el entorno. Esa manera de entender la vida se refleja en la hospitalidad de los ticos y en una propuesta turística que combina aventura, bienestar y conexión con la naturaleza. Porque viajar a Costa Rica no es solamente descubrir paisajes extraordinarios: es experimentar una forma de turismo más consciente y auténtica.