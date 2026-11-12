Martín Menem presiona a Patricia Bullrich para acelerar la suspensión de las PASO

Resumen para apurados
- Martín Menem pidió hoy en el Congreso acelerar la suspensión de las PASO en el Senado en dos semanas, para evitar que los contribuyentes financien internas partidarias.
- El reclamo apunta a Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, en medio de crecientes tensiones políticas con Javier Milei por liderazgos hacia 2027.
- El oficialismo busca consensuar voluntades en el Senado para sancionar la reforma electoral, mientras la interna libertaria pone a prueba la cohesión parlamentaria del Gobierno.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la posibilidad de que el Senado de la Nación le dé media sanción al proyecto que impulsa el oficialismo para la posible suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
"El tema PASO es un tema que está en este momento en el Senado. Se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no necesita PASO, es algo que venimos planteando hace rato", subrayó Menem en diálogo con radio Mitre.
En ese marco, el titular de la Cámara Baja recordó: "En 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos. Entonces, entiendo que vamos a estar cerca con las voluntades para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral".
Consultado acerca de cuándo sería el tratamiento, Menem evitó dar una respuesta concreta: "Uno puede prometer, lo puede anunciar, pero al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa".
Sin embargo, ante la repregunta sobre los posibles plazos, respondió: "Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula".
"Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando en esta dirección lo que estamos planteando", puntualizó el dirigente libertario, en un mensaje dirigido a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien lidera la bancada y las negociaciones en la Cámara Alta.
La tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich
En el Senado, los acuerdos dependen principalmente de la muñeca política de Bullrich, quien en las últimas semanas profundizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, el presidente Javier Milei publicó en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO.
"Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", reza la cita que difundió este miércoles por la mañana a través de su cuenta de Instagram. Según la interpretación de fuentes bien informadas del Ejecutivo, se trataría de una velada crítica a Patricia Bullrich y a su deseo de convertirse en el "Plan B" del oficialismo en caso de que el libertario decaiga en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.
En las últimas horas, de hecho, el Presidente habría hecho saber a su círculo más cercano que es consciente de los repetidos desmarques de Bullrich y que, una vez que el papa León XIV abandone el país, se ocuparía personalmente de los desplantes de la exministra de Seguridad.
También se sumó a la polémica el canciller Pablo Quirno, quien le dejó un mensaje a la senadora, en medio de la tensión con Milei de cara a las elecciones de 2027, y le marcó que no son tiempos de "ambiciones personales".