Martín Menem presiona a Patricia Bullrich para acelerar la suspensión de las PASO

"Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", reza la cita que difundió este miércoles por la mañana a través de su cuenta de Instagram. Según la interpretación de fuentes bien informadas del Ejecutivo, se trataría de una velada crítica a Patricia Bullrich y a su deseo de convertirse en el "Plan B" del oficialismo en caso de que el libertario decaiga en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.