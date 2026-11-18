Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla presentó ante el Concejo Deliberante el Presupuesto 2027 de San Miguel de Tucumán para definir los gastos municipales de la ciudad.
- El proyecto de cálculo de gastos enviado al cuerpo legislativo contempla un incremento del 29,9% en comparación con la partida presupuestaria actual.
- La iniciativa quedará ahora sujeta al debate y votación de los ediles, lo que determinará la viabilidad de los recursos y obras proyectadas para la capital.
Escuchar nota
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánFernando JuriRossana Chahla
Lo más popular
Ranking notas premium