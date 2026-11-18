Resumen para apurados
- En Tucumán, una heredera presentó un audio notarial y solicitó multas judiciales para destrabar la disputa sucesoria por el control de un sanatorio.
- La causa incluye transcripciones de una reunión familiar, pericias trabadas y pedidos de intimación dirigidos tanto a la contraparte como al Siprosa.
- El fallo de los tribunales tucumanos sentará precedentes sobre el uso de pruebas notariales y definirá la administración societaria del centro médico.
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