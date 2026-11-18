Resumen para apurados
- ATE Tucumán solicitó al Gobierno provincial un aumento salarial de emergencia para 14.000 trabajadores estatales debido al impacto de la crisis económica.
- El pedido, liderado por el gremialista Jorge Flores, se presentó ante Casa de Gobierno antes de que inicie el cronograma de pago de sueldos estatales.
- La respuesta de la gestión de Osvaldo Jaldo marcará el clima gremial y las futuras negociaciones salariales de la administración pública tucumana.
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