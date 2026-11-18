Redujeron la pena por abuso a Alperovich: las 10 claves de los votos de los camaristas
En un fallo dividido, dos vocales ratificaron la responsabilidad penal del exgobernador tucumano, mantuvieron su inhabilitación perpetua y modificaron el monto de la condena fijada en el juicio oral. En disidencia, el juez Daniel Morin había votado por anular la sentencia y realizar un nuevo proceso.
Resumen para apurados
- La Cámara de Casación redujo la pena de prisión al exgobernador José Alperovich al ratificar en Buenos Aires su condena por abusos sexuales reiterados.
- En fallo dividido, dos jueces confirmaron la culpabilidad y la inhabilitación pública perpetua, mientras que un magistrado en disidencia votó por anular todo el proceso.
- La ratificación consolida un fuerte precedente judicial contra el abuso de poder, mientras se prevé que la defensa recurra la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Escuchar nota
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium