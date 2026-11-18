Revés para la reforma laboral en Tucumán: una firma deberá pagar una indemnización al contado y no en 12 cuotas
En un fallo dictado en el Centro Judicial Capital, la Justicia tucumana rechazó el pedido de una empresa de calzados para abonar en forma fraccionada el monto de una condena superior a los $ 8,2 millones.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la Justicia rechazó que una firma de calzado pague en 12 cuotas la indemnización de $8,2 millones a una empleada despedida y ordenó abonarla al contado.
- El fallo del Centro Judicial Capital ocurrió tras el reclamo de la trabajadora despedida, frenando el intento patronal de fraccionar la condena laboral.
- La decisión judicial marca un freno a la aplicación de la reforma laboral en la provincia y sienta un precedente sobre el cobro de indemnizaciones.
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