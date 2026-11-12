El mensaje de León XIV resonó en la Legislatura en un debate vinculado a discapacidad

Resumen para apurados
- La Legislatura tucumana aprobó hoy cuatro pliegos judiciales y la adhesión a la Ley Nacional de Lenguas de Señas, inspirada en mensajes de inclusión del papa León XIV.
- El debate incluyó testimonios sobre dificultades de personas hipoacúsicas y críticas al Ejecutivo nacional por el cumplimiento de normativas de discapacidad vigentes.
- La adhesión busca garantizar derechos a la comunidad sorda, aunque legisladores exigieron que el Poder Ejecutivo aplique efectivamente la ley más allá de su sanción.
La sanción de los pliegos por cuatro nuevos jueces fue lo más destacado de una sesión parlamentaria de baja carga política y con proyectos por la inclusión, la salud y el ambiente. Y aunque no hubo manifestaciones generales, los mensajes que brindó el papa León XIV en Argentina resonaron en el recinto.
Sin ningún tipo de impedimento y en una votación por signos, los legisladores aprobaron los pliegos de César Luis Robles, para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton, para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; Marcos Gastón Mauvecín, para el Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez, para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.
A continuación, y con la presencia de decenas de personas con hipoacusia, la Cámara aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional de Lenguas de Señas Argentinas (N° 27.710). Las iniciativas habían sido impulsadas por Carolina Vargas Aignasse, Raquel Nievas, Roberto Moreno y Alfredo Toscano, entre otros parlamentarios. La miembro informante Patricia Lizárraga hizo alusión entonces a las palabras que pronunció el papa León XIV, que reivindicó la dignidad de las personas con discapacidad.
La famaillense no fue la única en citar expresiones del Sumo Pontífice. Moreno señaló que la visita de León llama a reflexionar sobre la dignidad de las personas con discapacidad y en lo difícil que es realizar tareas habituales como hacer un trámite.
José Cano repasó que el Papa dijo que no puede haber condicionamientos para que el Estado garantice y respete los derechos. Incluso la legisladora Nievas rompió en llanto al recordar dificultades que atraviesan personas con hipoacusia cuando van al médico. Los opositores Claudio Viña y Agustín Romano Norri pusieron el foco en que, más allá de sancionar leyes, el Ejecutivo debe aplicarlas.
El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, en tanto, también hizo alusión a León XIV y criticó que la Ley 27.710 viene siendo bastardeada desde que asumió Javier Milei. “Más allá de los llantos, pido coherencia en la Provincia y en la Nación”, lanzó.