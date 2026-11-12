El mensaje de León XIV resonó en la Legislatura en un debate vinculado a discapacidad

Sin ningún tipo de impedimento y en una votación por signos, los legisladores aprobaron los pliegos de César Luis Robles, para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton, para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; Marcos Gastón Mauvecín, para el Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez, para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.