Resumen para apurados
- Este jueves, la senadora Patricia Bullrich celebró la aprobación unánime de la ley de discapacidad en el Senado para brindar previsibilidad económica a las familias afectadas.
- La normativa, sancionada sin votos en contra, actualiza los índices de las pensiones y sanciona fraudes tras años de reclamos e incertidumbre sobre la continuidad de la ayuda estatal.
- La reforma garantizará que los beneficiarios puedan ingresar al mercado laboral formal sin perder la pensión, promoviendo mayor autonomía e inclusión a largo plazo.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró este jueves la sanción por unanimidad de la nueva ley de discapacidad y destacó los cambios que incorpora la normativa. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) consideró que la iniciativa permitirá dejar atrás la incertidumbre que, según expresó, atravesaban miles de personas y sus familias.
“Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas”, escribió Bullrich.
En su publicación, puso el foco en la situación de los hogares que dependen de las pensiones y en el esfuerzo cotidiano que realizan para acompañar a las personas con discapacidad. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con garantías sobre la continuidad de esa asistencia.
Los cambios que destacó Patricia Bullrich en la nueva ley
La senadora sostuvo que detrás de cada pensión existe una familia que necesita previsibilidad y respuestas concretas. También hizo hincapié en que trabajar para mejorar la situación económica no debería convertirse en un motivo para perder ese beneficio.
“Sabemos que detrás de cada pensión hay una familia que acompaña, que hace un esfuerzo enorme todos los días y que necesita respuestas, no más incertidumbre. Familias que necesitan saber que van a contar con ese apoyo y que trabajar para salir adelante no significa perderlo”, expresó.
Entre los puntos que mencionó de la nueva legislación, Bullrich destacó la incorporación de un índice actualizado y la garantía de que las personas puedan trabajar sin perder la pensión.
El mensaje de Bullrich sobre las pensiones por discapacidad
Además, la legisladora señaló que la norma contempla consecuencias para quienes falsifiquen información o intenten aprovecharse de la asistencia destinada a las personas con discapacidad. “Con esta ley damos respuestas: un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda”, afirmó.
Por último, Bullrich planteó que el objetivo es brindar mayor tranquilidad a quienes reciben estas prestaciones y a sus familias. “Queremos que las personas con discapacidad y sus familias tengan algo fundamental: tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan”, concluyó.