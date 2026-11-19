La senadora nacional Patricia Bullrich celebró este jueves la sanción por unanimidad de la nueva ley de discapacidad y destacó los cambios que incorpora la normativa. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) consideró que la iniciativa permitirá dejar atrás la incertidumbre que, según expresó, atravesaban miles de personas y sus familias.