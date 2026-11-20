La reunión tripartita tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en 2022, el caos desencadenado en Oriente Medio por los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán y una China en ascenso que busca reforzar su influencia en Asia. “Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, afirmó Putin al inicio de la reunión. Añadió que tenían una “responsabilidad compartida en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.