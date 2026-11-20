Mientras en los salones de Shenzhen se preparaba el escenario para los apretones de manos y las promesas de estabilidad global, una escena captada fuera de protocolo recordó el trasfondo duro de la cumbre. Vladimir Putin llegó a China escoltado por el dispositivo que le permite mantener el mando directo de las fuerzas nucleares rusas, un equipo que rara vez queda expuesto ante las cámaras y cuya aparición coincidió con movimientos militares estratégicos de Moscú en el sudeste asiático.
Las imágenes fueron difundidas por la propia televisión estatal rusa en las horas previas al encuentro trilateral con Donald Trump y Xi Jinping. En la secuencia se observa a un oficial uniformado de la comitiva presidencial caminando junto a vehículos oficiales mientras sostiene un portafolios negro. Ante la consulta directa de un corresponsal en el lugar sobre si se trataba del maletín utilizado para autorizar un ataque atómico, el militar respondió con total naturalidad: “Sí, ese mismo”.
El dispositivo exhibido se conoce como Cheget y forma parte del sistema automatizado Kazbek, la red de mando y control de las fuerzas estratégicas rusas. Aunque en el imaginario popular suele reducirse a la idea de un botón rojo portátil, en la práctica funciona como una terminal de comunicaciones encriptadas que enlaza de manera permanente al jefe del Kremlin con la cúpula militar y los responsables del arsenal atómico. El maletín acompaña a Putin en todos sus desplazamientos dentro y fuera de Rusia, siempre bajo custodia de personal militar especializado, garantizando que el mandatario pueda transmitir directivas estratégicas en cuestión de minutos ante cualquier crisis extrema.
La exposición pública del Cheget no llegó aislada. En paralelo, imágenes satelitales confirmaron el traslado de dos bombarderos estratégicos rusos Tupolev Tu-95MS -aeronaves con capacidad nuclear que integran el componente aéreo de la tríada atómica de Moscú- hacia el aeródromo de Da Nang, en Vietnam. Se trata del primer despliegue de este tipo en territorio vietnamita desde 2014.