El dispositivo exhibido se conoce como Cheget y forma parte del sistema automatizado Kazbek, la red de mando y control de las fuerzas estratégicas rusas. Aunque en el imaginario popular suele reducirse a la idea de un botón rojo portátil, en la práctica funciona como una terminal de comunicaciones encriptadas que enlaza de manera permanente al jefe del Kremlin con la cúpula militar y los responsables del arsenal atómico. El maletín acompaña a Putin en todos sus desplazamientos dentro y fuera de Rusia, siempre bajo custodia de personal militar especializado, garantizando que el mandatario pueda transmitir directivas estratégicas en cuestión de minutos ante cualquier crisis extrema.