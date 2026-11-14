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Zelenski aseguró que Trump ofreció el ingreso de Ucrania a la OTAN a cambio de ceder territorios a Rusia

El presidente ucraniano reveló que Washington habría planteado entregar las cuatro provincias que Moscú reclama como propias a cambio de garantizar la adhesión a la alianza militar. Kiev rechaza reconocer la soberanía rusa sobre esas regiones, mientras se reanudan las negociaciones de paz.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Por Redacción Mundo 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Zelenski afirmó este viernes que Trump ofreció a Ucrania entrar a la OTAN si cede a Rusia territorios en disputa, en el marco del plan de Washington para frenar la guerra.
  • Moscú reclama Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón tras la invasión de 2022. Kiev rechaza entregar soberanía, aunque Zelenski evaluaría someter la propuesta a un referéndum.
  • La propuesta afronta el rechazo del Kremlin a la OTAN y las dudas de Europa, alejando la posibilidad de un cese del fuego inmediato entre las partes en conflicto.
Resumen generado con IA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el gobierno de Donald Trump le ofreció a Kiev la posibilidad de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero bajo una condición: aceptar la cesión a Rusia de territorios ucranianos que Moscú reclama como propios. La propuesta habría surgido en el marco de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Zelenski contó el contenido de la oferta este viernes durante un encuentro con periodistas. Según explicó, Washington habría planteado que Ucrania entregue las cuatro provincias que Rusia declaró unilateralmente como parte de su territorio. Se trata de regiones estratégicas cuya soberanía está en disputa desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

El mandatario ucraniano dejó en claro que su gobierno no está dispuesto a aceptar esas condiciones ni a reconocer formalmente que los territorios del Donbass pertenezcan a Rusia. Sin embargo, admitió que podría someter una eventual propuesta a un referéndum para que la población decida, siempre que Estados Unidos y la OTAN ofrezcan garantías de seguridad suficientes para impedir una nueva agresión rusa.

Zelenski anticipó que, en ese escenario, haría campaña contra la entrega de territorios. También señaló que Washington todavía no presentó detalles concretos sobre los alcances de la supuesta oferta.

Donbass, el centro de la disputa territorial entre Rusia y Ucrania

La región del Donbass constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Moscú y Kiev. Las fuerzas rusas ocupan parte de ese territorio desde 2014, cuando comenzaron a respaldar a grupos separatistas prorrusos, y ampliaron su presencia militar con la invasión a gran escala de 2022.

Rusia declaró como propios los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque no controla completamente ninguna de esas cuatro regiones. Ucrania rechaza esas anexiones y sostiene que forman parte de su territorio soberano.

Fuentes diplomáticas europeas cuestionaron la conveniencia de la propuesta atribuida a Washington y señalaron que la evolución del conflicto no justificaría hacer concesiones territoriales de esa magnitud. También ratificaron que la Unión Europea continuará respaldando a Ucrania con asistencia económica y militar mientras Kiev decida sostener su defensa.

De confirmarse, la iniciativa marcaría un cambio en la posición de la administración Trump, que hasta ahora había rechazado la posibilidad de que Ucrania ingresara en la OTAN. La eventual adhesión sería una de las principales garantías de seguridad que reclama el gobierno de Zelenski frente a futuras amenazas rusas.

Rusia también rechaza el ingreso de Ucrania a la OTAN

La propuesta, sin embargo, tampoco parece satisfacer al Kremlin. El gobierno ruso reiteró que considera inaceptable la incorporación de Ucrania a la OTAN y sostuvo que cualquier acuerdo de paz deberá incluir una cláusula que impida formalmente esa adhesión.

Además, Moscú amenazó con atacar a tropas europeas si participan en una eventual misión de paz o de interposición en territorio ucraniano después de un acuerdo.

Así, mientras Estados Unidos intenta reactivar las negociaciones, las posiciones de las partes continúan alejadas. Ucrania rechaza entregar territorios y Rusia exige garantías de que su vecino no ingresará en la alianza militar occidental.

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