Zelenski aseguró que Trump ofreció el ingreso de Ucrania a la OTAN a cambio de ceder territorios a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el gobierno de Donald Trump le ofreció a Kiev la posibilidad de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero bajo una condición: aceptar la cesión a Rusia de territorios ucranianos que Moscú reclama como propios. La propuesta habría surgido en el marco de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.