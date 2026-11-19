Resumen para apurados
- En una cumbre en Shenzhen este jueves, Donald Trump propuso a Xi Jinping y Vladímir Putin reducir arsenales nucleares para bajar el riesgo de una catástrofe global.
- El inédito encuentro tripartito abordó la seguridad mundial; Putin destacó el interés común en resolver el conflicto en Ucrania y Xi advirtió sobre la amenaza nuclear.
- Aunque Trump admitió que la reducción es muy difícil de ejecutar, el diálogo abre una vía clave para aliviar tensiones geopolíticas entre las tres mayores potencias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, durante la reunión inédita con su par chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, que los tres países están en “una posición única” para reducir el número de armas nucleares en el mundo.
“La reunión, por primera vez en la historia, de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene una importancia histórica trascendental”, dijo Xi y consideró que estaban “haciendo historia”.
“Como las tres potencias nucleares más grandes del mundo con diferencia, Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, afirmó Trump.
Xi Jinping, citado por los medios estatales chinos, afirmó que “hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”. El presidente chino describió el arma atómica como una “espada de Damocles” suspendida sobre la humanidad.
Los saludos previos
Antes de la reunión conjunta, Trump mantuvo dos charlas breves y por separado con sus colegas. A Putin lo recibió con un apretón de manos y lo llamó “mi amigo”. Con Xi habló de una relación “excepcional”, dijo que le pedirá más compras de productos agrícolas estadounidenses, en particular soja, y mencionó el interés compartido en reabrir el estrecho de Ormuz.
Los tres ya se habían cruzado en un banquete que ofreció Xi por la cumbre de la APEC. Fue además el primer contacto presencial entre Trump y Putin desde su reunión de Alaska, en agosto de 2025. Trump se mostró optimista: “Mucha gente no estaba segura de que saldría algo de ello. Creo que algo saldrá”.
La guerra de Ucrania
Putin advirtió que las tres pontencias comparten un "interés" en resolver la guerra de Ucrania y una "responsabilidad" en materia de paz y seguridad global.
"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", dijo Putin en sus palabras de apertura en una cumbre histórica entre los tres líderes en Shenzhen.
La cumbre inédita concluyó tras aproximadamente una hora y 20 minutos. El presidente estadounidense abandonó con su caravana oficial la residencia oficial de Kylin Villa, al norte de la ciudad de Shenzhen, donde se celebró el encuentro.