Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin intercambiaron el miércoles sus primeros apretones de manos, en vísperas de una inédita cumbre tripartita de perspectivas inciertas.
Los dirigentes estadounidenses, chinos y rusos se saludaron durante un banquete de gala organizado por Xi con motivo de la cumbre regional, un evento que concentra la atención de las cancillerías globales ante el posible rediseño de las esferas de influencia. Se trata, además, del primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde su cumbre en Alaska en agosto de 2025, un antecedente marcado por intentos fallidos de distensión.
Más temprano, Xi Jinping acudió personalmente a recibir a Trump a pie de pista, una deferencia protocolar extremadamente rara para un presidente chino, con la que le devolvía la cortesía tras un gesto similar de Trump en septiembre pasado en Washington.
Tras aterrizar en el polo tecnológico de Shenzhen, en el sur de China, Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro frente a las cámaras internacionales.
Aviones de combate sobrevolaron el lugar en formación y un grupo de personas con pompones y banderas le dieron la bienvenida en medio de un fuerte operativo de seguridad que blindó los accesos a la ciudad.
“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones”, le dijo el mandatario chino al magnate, según la prensa estatal.
“Una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, acotó Xi, en un mensaje interpretado por analistas internacionales como un intento de frenar la escalada arancelaria.
El mandatario estadounidense también celebró una “muy buena” reunión bilateral con Claudia Sheinbaum, afirmó la presidenta de México, uno de los tres países latinoamericanos que participa en la cumbre de la APEC junto a Perú y Chile.
Por ahora no trascendieron detalles oficiales del encuentro, pero Sheinbaum había indicado su intención de hablar sobre el T-MEC, el acuerdo comercial trilateral con Canadá, y se mostró dispuesta a abordar el tema de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y la cooperación fronteriza.
Durante su visita, Trump participará además en las sesiones plenarias de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde las tensiones comerciales dominan la agenda.
Sin embargo, esa cita regional ha quedado eclipsada por su encuentro tripartito con Xi y Putin, programado el jueves a las 14.30 locales. Una reunión que, según advirtió el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, debería durar menos de una hora debido a las apretadas agendas de los mandatarios.
“No más de una hora”, declaró el vocero a medios estatales rusos, al ser preguntado sobre cuánto duraría la reunión, enfriando las expectativas de acuerdos exhaustivos.
Intercambios a fondo
Su reunión oficial del jueves se celebrará en un contexto de múltiples crisis internacionales abiertas. La seguirán atentamente Ucrania, las potencias europeas y Taiwán, que temen quedar al margen de pactos bilaterales o trilaterales entre los tres gigantes que los excluyan de las decisiones sobre su propia seguridad.
Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.
También se discutirá la escalada bélica en Irán, el control de rutas marítimas y el desarme nuclear, precisó Washington a través de voceros de la Casa Blanca.
Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes acompañado por una nutrida delegación económica y militar.
Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido un almuerzo privado que reafirmó la sintonía estratégica entre Moscú y Pekín.
Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía, mecanismos financieros alternativos al dólar y política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y la península de Corea.
Un encuentro muy útil
Putin llega a la reunión tras años de aislamiento de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022, que desencadenó el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
“En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums”, afirmó Putin ante empresarios reunidos en el foro empresarial de la APEC, donde calificó de “muy útil” la cumbre trilateral.
Según él, las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han fracasado y no son “capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia”, defendiendo el giro comercial de Moscú hacia Asia.
Xi, por su parte, pidió a los empresarios una mayor cooperación internacional en regulación de inteligencia artificial, cadenas de suministro y libre comercio frente al proteccionismo.
Antes de salir de Filipinas, etapa previa de su gira asiática, Trump dijo que tenía previsto mantener conversaciones bilaterales con Putin, aunque el Kremlin luego precisó que probablemente serían de “manera informal” al margen de las sesiones oficiales.
El presidente estadounidense también señaló que el líder norcoreano Kim Jong Un “querría” estar en la cumbre de China, alimentando especulaciones diplomáticas en la región.
Sin embargo, su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar este miércoles esa posibilidad y evitó dar precisiones ante la prensa acreditada.
Sheinbaum tenía prevista este miércoles, además, una reunión con su par peruana, Keiko Fujimori, la primera desde el “impasse” diplomático de noviembre de 2025 por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, un encuentro clave para normalizar los vínculos bilaterales.