Los dirigentes estadounidenses, chinos y rusos se saludaron durante un banquete de gala organizado por Xi con motivo de la cumbre regional, un evento que concentra la atención de las cancillerías globales ante el posible rediseño de las esferas de influencia. Se trata, además, del primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde su cumbre en Alaska en agosto de 2025, un antecedente marcado por intentos fallidos de distensión.