Efecto dominó

La fragilidad de los sistemas no se limitó a las agencias federales ni al control aerocomercial, ya que entre el jueves 12 y este martes 17 de noviembre el día a día de millones de ciudadanos y empresas en Estados Unidos se vio alterado por una sucesión de interrupciones en sectores estratégicos. La secuencia había comenzado el jueves pasado con una caída global de varias horas en herramientas corporativas de Microsoft 365, Outlook y Teams que paralizó oficinas y organismos públicos, y continuó este lunes con un fallo técnico en JPMorgan Chase que provocó demoras y bloqueos en la banca en línea y transferencias de otras grandes entidades financieras como Bank of America y Wells Fargo, con repercusiones incluso en los envíos de remesas hacia América Latina.