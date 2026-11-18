Una nueva caída tecnológica volvió a encender las alarmas en Washington este martes al confirmarse que la red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos sufrió una interrupción operativa que obligó a reorganizar el ingreso de miles de empleados a su cuartel general en Fort Meade, Maryland.
El incidente, revelado inicialmente por la cadena estadounidense CNN a partir de seis fuentes familiarizadas con el episodio y replicado por cabeceras como The New York Times y The Guardian, se produjo en el cierre de una semana marcada por un inédito efecto dominó de fallas técnicas en infraestructuras críticas del país.
El sistema afectado, conocido como NSA Net, constituye la columna vertebral que permite al personal de inteligencia compartir información de alto secreto dentro del organismo. Ante la degradación del servicio, las autoridades de la agencia dispusieron un esquema de llegadas escalonadas para evitar que decenas de miles de agentes intentaran conectarse de manera simultánea mientras los equipos técnicos trabajaban en el restablecimiento de las terminales.
En un comunicado posterior, la NSA atribuyó el episodio a una “degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado” y aseguró que sus capacidades críticas permanecieron intactas gracias a múltiples capas de redundancia.
Tanto desde la Casa Blanca como desde los organismos de inteligencia buscaron llevar tranquilidad al descartar que exista evidencia de un ciberataque detrás de la falla.
“No vemos indicios de que esto haya sido un ciberataque. No hay una crisis ni nada por lo que los estadounidenses deban preocuparse”, afirmó la portavoz presidencial Lauren Bis en declaraciones televisivas. Asimismo, funcionarios citados por CNN subrayaron que las comunicaciones seguras con el presidente Donald Trump (quien se encuentra de gira oficial por Asia, tras pasar por Filipinas y rumbo a una cumbre en China con Xi Jinping y Vladimir Putin) no sufrieron alteraciones debido a que operan mediante redes independientes de respaldo a bordo del Air Force One.
Antecedente inmediato
La caída en la red de inteligencia ocurrió apenas cuatro días después de uno de los episodios más traumáticos para la infraestructura civil estadounidense en las últimas décadas.
El viernes 13 de noviembre, una falla en las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar una suspensión total de los despegues en todo el territorio nacional durante cuatro horas y 25 minutos.
Según precisaron el diario español El País y agencias internacionales, se trató de la paralización más prolongada del espacio aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La medida afectó directamente a casi 20.000 vuelos en todo el país, provocó cancelaciones en cascada durante todo el fin de semana y obligó incluso a suspender temporalmente los despegues con destino a Estados Unidos desde los 42 Estados miembros de Eurocontrol.
De acuerdo con los informes técnicos preliminares de la FAA y el Departamento de Transporte, encabezado por Sean Duffy, el colapso se originó por un defecto en un enrutador de la firma Juniper durante una actualización de cables de cobre a fibra óptica, lo que obligó a desactivar de urgencia esa función en más de 60 equipos similares.
Efecto dominó
La fragilidad de los sistemas no se limitó a las agencias federales ni al control aerocomercial, ya que entre el jueves 12 y este martes 17 de noviembre el día a día de millones de ciudadanos y empresas en Estados Unidos se vio alterado por una sucesión de interrupciones en sectores estratégicos. La secuencia había comenzado el jueves pasado con una caída global de varias horas en herramientas corporativas de Microsoft 365, Outlook y Teams que paralizó oficinas y organismos públicos, y continuó este lunes con un fallo técnico en JPMorgan Chase que provocó demoras y bloqueos en la banca en línea y transferencias de otras grandes entidades financieras como Bank of America y Wells Fargo, con repercusiones incluso en los envíos de remesas hacia América Latina.
Ese mismo lunes, además, una caída interna de sistemas durante una hora y media forzó a United Airlines a retrasar sus despegues en plena etapa de recuperación tras el colapso de la FAA. A ese cuadro se sumaron este martes reportes intermitentes en servicios de Apple, Gmail y portales del Servicio Meteorológico Nacional, en paralelo con la realización de una prueba nacional programada del Sistema de Alerta de Emergencia por parte de las agencias federales FEMA y FCC.
Esa coincidencia alimentó teorías conspirativas en redes sociales sobre un supuesto “apagón mundial de 72 horas” que fue categóricamente desmentido por las autoridades.
Para los analistas de ciberseguridad y telecomunicaciones consultados por la prensa estadounidense, la superposición de estos episodios deja al descubierto la vulnerabilidad estructural de un entramado tecnológico altamente interconectado, donde el envejecimiento de redes troncales, como quedó en evidencia en el recambio de cobre a fibra óptica del control aéreo, convive con procesos de actualización crítica en plena temporada alta de movilidad. La proximidad del feriado de Acción de Gracias, el período de mayor desplazamiento interno de pasajeros del año en Estados Unidos, multiplicó la sensibilidad social frente a cualquier interrupción en los transportes o en los medios de pago electrónicos.
Aunque el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró estar “un 98% seguro” de que ninguno de los incidentes responde a una acción hostil extranjera, y el propio presidente Trump minimizó la seguidilla desde Manila al señalar que “esas cosas pasan” y garantizar que los viajes festivos serán seguros, el malestar político escaló en el Capitolio.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, exigió formalmente a la Casa Blanca que envíe funcionarios al Congreso para brindar explicaciones detalladas sobre la vulnerabilidad de las redes nacionales.