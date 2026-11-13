Estados Unidos ordenó cerrar todos los aeropuertos del país por "razones de seguridad"
La FAA dispuso la medida por razones de seguridad, debido a un problema que afecta al sistema de control del tránsito aéreo. Unos 3.100 aviones se dirigían a aeropuertos estadounidenses cuando se ordenó la suspensión.
Resumen para apurados
- La FAA ordenó este viernes suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos debido a una falla de comunicaciones en el sistema de control del tráfico aéreo.
- El fallo afectó la coordinación en ruta con 3.100 aviones en vuelo. Es la tercera paralización general en este siglo tras los atentados del 11S y una falla técnica en 2023.
- La crisis reaviva la urgencia de modernizar la infraestructura aérea estadounidense, mientras se investiga el origen del problema y se evalúa la posibilidad de un ciberataque.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó suspender las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicaciones que afecta al sistema de control del tránsito aéreo.
La medida fue dispuesta este viernes por razones de seguridad y ante lo que el organismo calificó como “circunstancias extraordinarias”. La instrucción establece que todos los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la falla afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta, encargados de coordinar los vuelos en todo el territorio estadounidense.
A través de un mensaje publicado en X, Duffy informó que los técnicos de la FAA trabajan para determinar el origen del inconveniente y restablecer las comunicaciones.
Mientras tanto, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados caso por caso. Las autoridades se comprometieron a brindar nuevas actualizaciones a medida que avance la situación.
Miles de aviones en vuelo y problemas en el sistema de control
Según el portal Flightradar24, unos 3.100 aviones se dirigían a aeropuertos estadounidenses cuando se dispuso la suspensión. Ante los problemas en los equipos de control, la FAA recomendó que algunas aeronaves permanecieran en recorridos de espera antes de aterrizar.
El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas vinculados con una infraestructura obsoleta que, según reconoció el propio Duffy, hacen urgente una modernización tecnológica.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existan indicios de un ataque contra el país, aunque no descartó ninguna hipótesis, incluido un posible ciberataque.
Estados Unidos tiene el espacio aéreo más transitado del mundo. La FAA gestiona un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.
La tercera suspensión general de despegues en lo que va del siglo
Se trata de la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo. La primera ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La segunda se produjo en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener las salidas de vuelos en todo el país.