Una falla en la red de comunicaciones de máxima seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) encendió las alertas este martes en el Gobierno de Donald Trump. El sistema, utilizado por los empleados del organismo para intercambiar información clasificada, quedó fuera de servicio y obligó a implementar un esquema de ingreso escalonado mientras se intenta determinar el alcance del problema.