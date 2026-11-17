Resumen para apurados
- Este martes, la red clasificada de la NSA en EE.UU. sufrió una caída técnica, aunque el gobierno de Trump descartó que se tratara de un ciberataque o crisis de seguridad.
- El corte forzó accesos escalonados en la agencia y se sumó a recientes fallas en la aviación civil, plataformas de Microsoft y servicios de la banca estadounidense.
- Aunque no afectó la comunicación con el presidente, el episodio encendió alarmas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica más crítica del país.
Una falla en la red de comunicaciones de máxima seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) encendió las alertas este martes en el Gobierno de Donald Trump. El sistema, utilizado por los empleados del organismo para intercambiar información clasificada, quedó fuera de servicio y obligó a implementar un esquema de ingreso escalonado mientras se intenta determinar el alcance del problema.
La interrupción fue reportada por CNN, que citó a seis fuentes familiarizadas con el episodio. Según la información difundida, el sistema afectado se denomina NSA Net y permite transmitir comunicaciones confidenciales dentro de la agencia de inteligencia.
Pese a la sensibilidad de la infraestructura afectada, las primeras evaluaciones oficiales descartaron que existieran indicios de un ataque informático. La Casa Blanca sostuvo que no había elementos para vincular la caída con una operación de piratería o una intrusión externa.
Qué dijo la Casa Blanca sobre la caída de la red de la NSA
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que los especialistas no habían encontrado evidencias de un ciberataque.
"No vemos ninguna evidencia de que se trate de un ciberataque", declaró este martes en una entrevista con Newsmax. También intentó llevar tranquilidad frente a las repercusiones del episodio: "No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses".
Consultada sobre cómo el Gobierno podía descartar tan rápidamente la posibilidad de una intrusión informática, Bis señaló que esa evaluación correspondía a los expertos en ciberseguridad.
Por su parte, CNN indicó que había solicitado comentarios oficiales a la Agencia de Seguridad Nacional, aunque no había recibido una respuesta al momento de publicar la información.
¿La falla de la NSA afectó las comunicaciones con Donald Trump?
La interrupción de NSA Net tampoco habría comprometido la capacidad del Gobierno estadounidense para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump.
De acuerdo con dos funcionarios estadounidenses, uno en actividad y otro que ocupó anteriormente ese cargo, la caída no afectaría los canales alternativos de comunicación disponibles para mantener informado al mandatario.
Trump se encontraba de gira por Asia, con desplazamientos previstos a Filipinas y China, donde tenía programados encuentros con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.
El Gobierno cuenta con distintos sistemas y redes de respaldo para garantizar las comunicaciones seguras entre sus principales autoridades y los organismos de inteligencia.
Una serie de fallas tecnológicas en Estados Unidos
La caída de la red de la NSA se produjo en medio de una sucesión de problemas tecnológicos que afectaron durante los últimos días a distintos servicios e infraestructuras de Estados Unidos.
Uno de los episodios más importantes fue la falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA), que provocó un fuerte impacto en el transporte aéreo, con miles de vuelos demorados y cancelados.
También se registraron inconvenientes en Microsoft 365 y Outlook. La interrupción, que comenzó el jueves 12 de noviembre, afectó las comunicaciones de empresas, hospitales y organismos públicos. Microsoft tuvo que pedir disculpas por los problemas ocasionados.
A esos episodios se sumaron dificultades para acceder a cuentas bancarias de entidades como Bank of America, Chase y Wells Fargo, además de inconvenientes en Zelle, la plataforma utilizada para transferencias entre cuentas.
Según los reportes publicados, Downdetector registró miles de reclamos de usuarios que no podían ingresar a sus cuentas. Chase fue una de las entidades más afectadas, aunque también hubo reportes vinculados con otros bancos.
En algunos de esos casos, las entidades financieras también descartaron tener evidencias de ataques informáticos.
Hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer una conexión entre las distintas interrupciones tecnológicas. La caída de la red de comunicaciones de la NSA, sin embargo, volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad que pueden presentar incluso los sistemas más sensibles de la infraestructura tecnológica estadounidense.