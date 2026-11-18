Trump, Xi Jinping y Putin: saludos y la tradicional "foto de familia" antes de la cumbre trilateral
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia intercambiaron un apretón de manos en Shenzhen, durante la cumbre de la APEC. Este jueves participarán junto al mandatario chino en un encuentro inédito entre las tres potencias.
Resumen para apurados
- Trump, Putin y Xi Jinping se saludaron este miércoles en Shenzhen durante la APEC, como antesala de una cumbre tripartita entre las potencias.
- Xi recibió a Trump con un inusual gesto de cercanía tras su arribo, previo a que los mandatarios compartieran la tradicional foto de familia del foro.
- El inédito encuentro tripartita del jueves genera alta expectativa internacional por su potencial impacto en la geopolítica y el comercio mundial.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se saludaron este miércoles con un apretón de manos e intercambiaron unas primeras palabras en Shenzhen, metrópolis económica del sur de China.
Ambos se encontraron en presencia del líder del Partido y del Estado chino, Xi Jinping, antes de que los participantes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) posaran para la tradicional "foto de familia".
Trump se situó a la derecha de Xi, mientras que Putin se colocó a la izquierda de Peng Liyuan, esposa de Xi, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Antes de histórica cumbre tripartita
Este jueves, Trump, Xi y Putin también protagonizarán la primera cumbre tripartita entre los jefes de Estado de Estados Unidos, China y Rusia. El encuentro es esperado con gran expectación.
El APEC está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia, y tiene como objetivo fomentar el libre comercio y la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico.
Xi abraza a Trump
Trump llegó hoy a China para participar el día siguiente en una reunión histórica con sus pares de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.
En un gesto protocolario más cálido de lo habitual, el presidente chino recibió personalmente al estadounidense junto a la escalera el Air Force One a su llegada a Shenzhen, emulando el gesto de Trump durante la visita de Estado del líder chino a Estados Unidos en septiembre.
Tras bajar del Air Force One, Trump dio la mano a Xi en la alfombra roja, acercandose en una especie de abrazo, mientras un grupo de personas agitaba pompones de colores y ondeaba banderas chinas y estadounidenses. Este recibimiento es un gesto poco común por parte del líder chino.
El magnate republicano, quien realiza su primera gira internacional desde la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, aterrizó en el polo tecnológico chino de Shenzhen para asistir también a la cumbre de la APEC.