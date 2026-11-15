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Persiste el caos aéreo en Estados Unidos

Se cancelaron más de 12.000 vuelos y la administración Trump insiste en que se trató de un problema por el sistema obsoleto utilizado.

ENOJO Y ESPERA. Miles de pasajeros persisten varados mientras que también miles de vuelos están siendo reprogramados y cancelados nuevamente.
ENOJO Y ESPERA. Miles de pasajeros persisten varados mientras que también miles de vuelos están siendo reprogramados y cancelados nuevamente.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Cientos de miles de personas sufren este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el gobierno de Donald Trump atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta.

Estados Unidos: advierten que la normalización de los vuelos llevará tiempo tras el fallo masivo

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La administración Trump culpó del desastre que comenzó el viernes a un fallido reemplazo de las antiguas líneas de comunicación de cable de cobre.

Estados Unidos reanudó los vuelos tras una falla que paralizó el tráfico aéreo en todo el país

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Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado.

Suspensión de vuelos en Estados Unidos: qué pasa con las salidas desde Argentina

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“La verdad es que esto es un desastre”, resumió Lisa Beraid, de 48 años, “agotada” y “frustrada” en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Primero le retrasaron y luego le cancelaron el vuelo el viernes; luego, la reubicaron en otro el sábado por la mañana, que también le cancelaron. “Ahora, no salimos hasta el lunes”, detalló a la AFP.

A finales de la tarde, el sitio web de seguimiento FlightAware había registrado más de 6.200 vuelos cancelados para el sábado.

Asimismo, pronosticó que los itinerarios de vuelo se restablecerían por completo para el “cierre de la jornada del domingo”.

Más de 12.000

El jefe de la agencia estadounidense que regula la aviación civil, la FAA, Bryan Bedford, dijo más temprano que 12.000 vuelos fueron cancelados el viernes y que entre 4.000 y 5.000 vuelos de los 41.000 programados para el sábado probablemente no despegarían.

En una rueda de prensa en Washington, Bedford ofreció una “sincera disculpa al público viajero estadounidense”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspensión de cuatro horas del viernes se emitió después de que trabajos de mantenimiento para cambiar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...) eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo”, declaró Duffy a periodistas.

En una situación incómoda, la rueda de prensa del sábado, en la que los funcionarios del gobierno también pidieron más fondos para modernizar sistemas envejecidos, se retrasó por problemas técnicos con el audio.

“36 horas”

La interrupción del viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La medida se levantó a las 20H15, hora de la costa este de Estados Unidos.

Según Duffy, los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo “tras restablecer la plena funcionalidad” en las instalaciones de control de tráfico aéreo

A primera hora del sábado aseguró a los estadounidenses que “es seguro volar”, pero advirtió que tomaría tiempo reanudar el servicio normal.

Cancelaciones

“Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió en X.

Tim Johnson, directivo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, dijo que aunque los vuelos en Estados Unidos se han reanudado, “puede haber algunas perturbaciones posteriores”.

En el aeropuerto LaGuardia algunos viajeros se mostraban más tranquilos que otros.

“Estamos varados aquí durante las próximas, no sé, 36 horas”, dijo Pat Curlett, un trabajador de Ford de 62 años, a primera hora del sábado.

Steven Rathe, de 77 años, debía embarcar en un viaje de cuatro tramos desde Nueva York a Albuquerque. “Nadie espera que todo el sistema de aerolíneas se venga abajo”, dijo. “Tenemos suerte de que no haya durado más”.

“Basta de tonterías”

Hasta la noche del sábado, el presidente Trump no se había pronunciado públicamente sobre la avería, que tuvo efectos colaterales en los vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

La paralización de vuelos generó graves preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país.

Duffy pidió 50.000 millones de dólares en fondos para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, y reclamó al Congreso, que controla las arcas del gobierno estadounidense, que “esté a la altura”.

“Basta de tonterías”, respondió en X el gobernador de Illinois, JB Pritzker. “Trump y los republicanos han controlado el Congreso y podrían haber financiado el sistema”, enfatizó el destacado demócr

El sábado, legisladores estadounidenses pidieron investigaciones sobre lo ocurrido.

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