Entre piedras incas y devoción, León XIV visitó Cusco

El paso por Cusco también volvió a poner la atención sobre la salud del pontífice. León XIV, sin embargo, no modificó el programa previsto. El viernes había participado de una multitudinaria misa en Chiclayo, la diócesis peruana de la que fue obispo. Allí, bajo un calor sofocante, agradeció las muestras de acompañamiento y las oraciones de los fieles, en particular las que estuvieron dirigidas a su recuperación: “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, expresó.