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Entre piedras incas y devoción, León XIV visitó Cusco

A un mes de una operación por cáncer de pulmón, cumplió una de las jornadas más exigentes de su gira sudamericana. Los momentos más emotivos y cómo será su despedida del país donde fue obispo por 20 años.

Entre piedras incas y devoción, León XIV visitó Cusco
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Un cartel con una bienvenida en quechua esperaba al Papa a pocos metros de la pista de aterrizaje. “¡Bienvenido, Tayta León!”, se leía en un edificio vecino al aeropuerto de Cusco. Desde las alturas, algunas personas agitaban los brazos para saludarlo. León XIV, de 71 años, respondió con una sonrisa mientras descendía del avión. Había llegado a una de las ciudades más emblemáticas de los Andes peruanos, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, para protagonizar una jornada que combinó devoción religiosa, tradiciones ancestrales y un encuentro multitudinario con los fieles.

La visita a Cusco representó uno de los momentos físicamente más exigentes de su intensa gira por Sudamérica. El recorrido se produjo apenas un mes después de que el pontífice atravesara una operación por un cáncer de pulmón, una intervención que había puesto en duda durante varios días la posibilidad de que pudiera cumplir con el viaje. Pero Robert Prevost mantuvo su agenda y, durante su paso por Perú, no mostró signos de agotamiento.

León XIV denunció la explotación de la Amazonía

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Desde el aeropuerto se trasladó en el papamóvil por calles colmadas de personas hasta Saqsaywaman, la imponente fortaleza inca construida con enormes bloques de piedra. Allí lo esperaban, según las cifras difundidas por el Vaticano, alrededor de 100.000 fieles. Muchos habían llegado vestidos con los coloridos ponchos y las polleras características de las comunidades andinas. La celebración se desarrolló entre las montañas verdes que rodean el antiguo complejo arqueológico y tuvo como telón de fondo una lluvia que se desató mientras el Papa pronunciaba su discurso.

DANZAS LOCALES. Las comunidades peruanas esperaron al Sumo Pontífice con trajes coloridos, música y bailes típicos de la región. DANZAS LOCALES. Las comunidades peruanas esperaron al Sumo Pontífice con trajes coloridos, música y bailes típicos de la región.

La elección del lugar no fue un detalle menor. Frente a las construcciones que dan testimonio de la civilización inca, León XIV buscó tender un puente entre la historia precolombina y la tradición católica. El paisaje, las piedras y las creencias que atraviesan generaciones se incorporaron así al mensaje de un pontífice que regresó a Perú, el país donde vivió durante casi dos décadas, para cumplir la última etapa de una gira de 12 días por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Argentina.

León XIV destacó el valor de las tradiciones populares: “Son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas”

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“Es innegable la belleza de este lugar (...). Saqsaywaman, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”, expresó ante los asistentes. Sus palabras hicieron referencia a la relación histórica de las comunidades con un territorio en el que las manifestaciones religiosas se entrelazan con prácticas y creencias ancestrales.

EVENTO MASIVO. Mas de 10.000 fieles asistieron a la misa que brindó Prevost en este espacio ancestral del vecino país. EVENTO MASIVO. Mas de 10.000 fieles asistieron a la misa que brindó Prevost en este espacio ancestral del vecino país.

Esa convivencia entre tradiciones también forma parte de la experiencia cotidiana de muchos habitantes de la región. Kelvin Pfuyo, un ingeniero civil de 35 años, destacó precisamente esa conjunción. “Como cristiano, católico, andino más que todo”, describió su identidad al hablar con la agencia AFP sobre la manera en que vive la relación entre ambas expresiones religiosas. Para él, existe una “conjunción entre la religión católica y las creencias andinas”.

León XIV renovó su preocupación por los pobres y desamparados

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La presencia del Papa también tuvo un momento de especial significado en la antigua Plaza de Armas de Cusco. Con la monumental catedral de piedra como escenario, el líder de los 1.400 millones de católicos dirigió una oración y entregó un sudario destinado a revestir al Señor de los Temblores, una imagen de Cristo crucificado que despierta una profunda veneración entre los habitantes de la ciudad.

La ceremonia permitió poner en primer plano otra de las expresiones de la religiosidad peruana, en la que las imágenes y los rituales católicos adquirieron una identidad propia a partir de su vínculo con la historia y la cultura local.

El paso por Cusco también volvió a poner la atención sobre la salud del pontífice. León XIV, sin embargo, no modificó el programa previsto. El viernes había participado de una multitudinaria misa en Chiclayo, la diócesis peruana de la que fue obispo. Allí, bajo un calor sofocante, agradeció las muestras de acompañamiento y las oraciones de los fieles, en particular las que estuvieron dirigidas a su recuperación: “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, expresó.

El papa León XIV dijo que está “superando” sus problemas de salud

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Su regreso a Perú no se limita así a una visita institucional. Durante los días que lleva allí, el pontífice recuperó vínculos con comunidades y lugares que marcaron su vida. En sus discursos, además, buscó transmitir un mensaje dirigido a una región donde la Iglesia católica enfrenta el desafío de sostener su presencia en medio de una reducción progresiva de sus fieles.

Una rosa de oro para la Virgen de Belén: la primera imagen de Cusco que recibe el reconocimiento

En medio de la visita del papa León XIV a Cusco, uno de los momentos centrales fue la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, conocida como la Mamacha Belén, patrona y protectora de la ciudad. El gesto se realizó durante el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman donde el Pontífice ofreció la distinción

Entre piedras incas y devoción, León XIV visitó Cusco

La Rosa de Oro es una de las distinciones más antiguas de la Iglesia Católica. Se trata de una tradición con más de 800 años, que en la actualidad está reservada a advocaciones marianas de especial relevancia.

La entrega tiene un significado histórico para Cusco. De acuerdo con el sacerdote, es la primera vez que una imagen de esa ciudad recibe la distinción y la tercera en todo Perú.

El cierre de su gira sudamericana: cómo serán las últimas actividades en suelo peruano

El papa León XIV transitará hoy su última jornada en Perú. La agenda comenzará a las 8.30 con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí se encontrará con los residentes y el personal de la institución, en una actividad que pondrá el foco en el acompañamiento y el cuidado de las personas mayores.

Entre piedras incas y devoción, León XIV visitó Cusco

A las 10.30 celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Será el último encuentro religioso multitudinario de su paso por el vecino país y funcionará como despedida para los fieles que acompañaron su recorrido por distintas regiones del país.

El cierre protocolar está previsto para las 13.15, con una ceremonia en el Grupo Aéreo Nº 8, en el Callao. Media hora después, a las 13.45, León XIV partirá rumbo a Roma.

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