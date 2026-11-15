León XIV renovó su preocupación por los pobres y desamparados

Miles de pobladores se acercaron desde temprano a una explanada en el poblado de Santa Cruz de Succhabamba, rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud para escuchar al Sumo Pontífice que viajó desde Chiclayo (a 150 kilómetros, pero con difícil tránsito por tierra). Durante la misa, remarcó su “gran preocupación” por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales, como Santa Cruz, de unos 5.000 habitantes. “Pensemos en quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor”, dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. También invocó a reflexionar “en las dificultades” de la “baja natalidad que vacían los pueblos” y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de “recursos de la tierra”.