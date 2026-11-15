León XIV renovó su preocupación por los pobres y desamparados

León XIV expresó ayer su preocupación por el “sufrimiento” de las comunidades rurales presionadas al éxodo por la pobreza, durante una misa en un pequeño pueblo en los Andes del norte de Perú, según la agencia AFP.
El Papa estadounidense de 71 años encara la última etapa de su gira de 12 días que incluyó Uruguay y la Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón, en el país del que también tiene la nacionalidad y donde vivió casi dos décadas.
Miles de pobladores se acercaron desde temprano a una explanada en el poblado de Santa Cruz de Succhabamba, rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud para escuchar al Sumo Pontífice que viajó desde Chiclayo (a 150 kilómetros, pero con difícil tránsito por tierra). Durante la misa, remarcó su “gran preocupación” por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales, como Santa Cruz, de unos 5.000 habitantes. “Pensemos en quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor”, dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. También invocó a reflexionar “en las dificultades” de la “baja natalidad que vacían los pueblos” y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de “recursos de la tierra”.
Entre quienes asistieron a la misa estaba Irma Villalobos, de 61 años, que nació en el poblado pero migró a la costera Chiclayo. Volvió para ver al Papa. “Representa algo muy profundo, muy significativo. Vivir como hermanos es lo que más necesitamos”, dijo a AFP. A su vez, Idaura Fernández, de 42 años, viajó seis horas y aseveró sentir “mucha alegría, contentos de que vuelva”.
La región Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país. La zona también tiene el 41% de pobres, la cifra nacional más alta, según datos del Gobierno.
De la mula al helicóptero
Antes de la ceremonia al aire libre, León XIV visitó una iglesia en el centro para orar frente al venerado Señor del Costado, patrón de la localidad, cuya estatua simboliza a un Cristo que sangra por un lado del torso. Cuando el hoy Papa era el obispo de Chiclayo Robert Prevost, llegaba hasta la localidad sobre todo para su fiesta patronal, en septiembre. La última vez que estuvo ahí fue en 2022 y había prometido volver. Esa diócesis administra varios poblados andinos, de difícil acceso, a los que en ocasiones tenía que llegar a caballo o en mula, como se le ve en fotos de años atrás. En cambio, ayer viajó en el “papacóptero”, helicóptero militar renombrado por las Fuerzas Armadas.
Durante la misa, aseguró que las tradiciones religiosas colectivas y la “piedad popular” ofrecen “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos”. “La fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina, expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones, hasta convertirse -en un- estilo de vida en el que nadie se encuentra solo, ni siquiera frente a las adversidades”, dijo.
Al llegar recorrió a bordo de un vehículo militar descapotable las calles del poblado mientras los fieles lo aclamaban con vítores y cánticos de alegría. En una estrecha calle, todas las fachadas exhibían murales con su imagen.
Perú es uno de los países más católicos de Latinoamérica, después de Paraguay, México y Ecuador. Según el Latinobarómetro, el 67% de la población profesa el catolicismo.
Confianza en Dios
El sitio Vatican News remarcó que, en la homilía, el pontífice recordó a los fieles que la resiliencia del pueblo encuentra su sostén en la confianza con Dios.
“En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo en esta tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca”, señaló.
En su mensaje agradeció la presencia de miles de fieles en la ceremonia: “El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe. Cada paso y cada esfuerzo expresan un único deseo: encontrar a Jesús, aquí venerado en la imagen del Señor del Costado, escuchar su Palabra, recibir su Cuerpo y su Sangre y, nutridos con ese alimento, fortalecerse en la esperanza”.
En su primera actividad el día, presidió la Liturgia de la Palabra y el rito de coronación de la imagen de la Inmaculada Virgen María, en la Catedral donde tantas veces celebró la misa como obispo. “La corona que colocaré sobre la cabeza de Nuestra Señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el Papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia, reconociéndola como Madre solícita y Protectora de Chiclayo, ensalzada por Dios cual Reina del Cielo y de la tierra”, mencionó.
Hoy será el día más agitado de su viaje: temprano partirá hacia la ciudad de Cusco, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde encabezará un encuentro en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y la oración del Ángelus frente a la Catedral; luego irá hacia la Amazonía (Pucallpa), donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y oficiará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali; para cerrar con el regreso a Lima por la noche.
Mañana será su despedida: visitará a primera hora la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y luego presidirá una misa final en la Base Aérea Las Palmas para luego volar hacia Roma a las 13.45.