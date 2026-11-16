El problema del transporte aéreo de Estados Unidos puede prolongarse hasta hoy

El gobierno de Donald Trump advirtió ayer que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta hoy y demorar el retorno a la normalidad.
Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde causó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron miles más.
Más de 1.500 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la mañana del domingo y cerca de 3.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.
El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada de ayer. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo a primera hora que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.
“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy (por el domingo), pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta el lunes”, dijo Duffy en ABC News.
Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó ayer por la mañana la responsabilidad de la situación al ex presidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.
En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como “un desastre”.
“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió. “Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron”, señaló.
La avería
El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos “de rutina” en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.
El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.
En tanto, filas interminables en las puertas de embarque, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información: desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.