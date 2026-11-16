El problema del transporte aéreo de Estados Unidos puede prolongarse hasta hoy

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada de ayer. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo a primera hora que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.