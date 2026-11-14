Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

El fiscal Chit agravó la imputación contra “El Militar” por comercialización de drogas. La misteriosa desaparición de Carlos, el novio narco de la víctima. Las consecuencias

MÁS PROBLEMAS LEGALES. A la acusación por el femicidio de Érika, Felipe Sosa está siendo investigado por comercialización de drogas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
MÁS PROBLEMAS LEGALES. A la acusación por el femicidio de Érika, Felipe Sosa está siendo investigado por comercialización de drogas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal imputó a Felipe Sosa por venta de drogas en Tucumán, complicando su situación judicial mientras afronta el debate por el crimen de Érika Álvarez.
  • El fiscal Chit amplió los cargos contra Sosa, quien ya acumulaba incidentes en el juicio por femicidio y nexos con la misteriosa desaparición de la expareja de Álvarez.
  • La nueva causa federal agravará las penas que podría recibir Sosa y promete profundizar la investigación sobre las redes narco vinculadas al entorno de la víctima.
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