Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

Resumen para apurados
- La Justicia Federal imputó a Felipe Sosa por venta de drogas en Tucumán, complicando su situación judicial mientras afronta el debate por el crimen de Érika Álvarez.
- El fiscal Chit amplió los cargos contra Sosa, quien ya acumulaba incidentes en el juicio por femicidio y nexos con la misteriosa desaparición de la expareja de Álvarez.
- La nueva causa federal agravará las penas que podría recibir Sosa y promete profundizar la investigación sobre las redes narco vinculadas al entorno de la víctima.
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