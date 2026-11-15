León XIV destacó el valor de las tradiciones populares: “Son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas”

Resumen para apurados
- El papa León XIV reivindicó este domingo en Cusco, Perú, el valor de las tradiciones religiosas populares para fortalecer la comunión y acercar a los fieles a la fe católica.
- En un acto en Saqsaywaman ante devotos, el Pontífice destacó que las procesiones y fiestas patronales unen a las personas y actúan como puentes de reconciliación social.
- Instó a incluir activamente a las nuevas generaciones para renovar estas prácticas comunitarias, transformándolas en escuelas vivas de caridad y diálogo social.
El papa León XIV reivindicó el valor de las tradiciones religiosas como una expresión de fe, encuentro y comunión entre las comunidades. Durante una reunión con fieles y representantes de la piedad popular en la fortaleza inca de Saqsaywaman, en Cusco, Perú, sostuvo que estas manifestaciones constituyen “un tesoro invaluable de buenas enseñanzas”, especialmente para las nuevas generaciones.
En su mensaje de este domingo 15 de noviembre, el Pontífice invitó a vivir las procesiones, las peregrinaciones y las fiestas patronales no solo como expresiones culturales, sino como oportunidades para acercarse a Cristo, fortalecer los vínculos comunitarios y anunciar el Evangelio.
“Una fiesta religiosa, una peregrinación, una procesión, por lo tanto, no son solo una manifestación cultural: detrás de cada imagen, cada canto, cada promesa y cada signo hay una comunidad de corazones que buscan a Dios y una voz amiga que desde el cielo responde y se acerca”, expresó, consignó el sitio Vaticannews.
El encuentro se realizó en el parque arqueológico de Saqsaywaman, durante la visita del Papa a Cusco, donde destacó la importancia de las expresiones religiosas que forman parte de la identidad y la historia de los pueblos.
Piedad popular, camino hacia Cristo
León XIV también puso el acento en el papel de la Virgen María como guía hacia el encuentro con Jesús. Al referirse al relato de la Anunciación, explicó que Dios busca acercarse a las personas a través de sus contextos cotidianos, su idioma y los signos propios de cada cultura.
“Así actúa Dios. Busca las formas y los momentos más adecuados para acercarse a nosotros, para que todos podamos encontrarlo, comprender sus palabras, convertirnos y salvarnos”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la piedad popular es una de las expresiones más hermosas de ese acercamiento. En ella, explicó, confluyen la memoria de los antepasados, la fe de las familias, el amor por Jesucristo y la confianza en su Madre, a través de la música, la danza, las imágenes y otras manifestaciones propias de cada comunidad.
El Pontífice convocó a vivir esas prácticas como oportunidades de encuentro y anuncio del Señor, tanto en las parroquias, las cofradías y los movimientos religiosos como en la vida cotidiana.
Una herramienta de fraternidad
Otro de los ejes del mensaje fue la capacidad de las tradiciones religiosas para fortalecer los vínculos sociales. León XIV recordó que el encuentro con Dios no debe aislar a las personas, sino impulsarlas a compartir la vida con los demás.
“La fe no separa, sino que une a Dios y a los demás”, sostuvo, al advertir sobre las divisiones, las heridas y la desconfianza que dificultan que las personas se reconozcan como integrantes de una misma familia.
En ese contexto, destacó que las celebraciones populares pueden convertirse en espacios de reconciliación y convivencia. “Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente” y una fiesta patronal puede ser una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y comenzar de nuevo, señaló.
Por eso, invitó a convertir esas celebraciones en “una escuela de fraternidad y caridad”, donde las comunidades puedan trabajar, rezar, compartir y atender también a quienes atraviesan situaciones de necesidad.
El desafío de transmitir las tradiciones a los jóvenes
El Papa dedicó una parte de su discurso a la continuidad de las expresiones de religiosidad popular y al papel de las nuevas generaciones. Consideró que su futuro no depende únicamente de conservar las costumbres recibidas, sino de transmitirlas de una manera viva, capaz de renovarse con el paso del tiempo.
“Cada generación recibe una herencia y tiene la responsabilidad de devolverla enriquecida y renovada, sin temor a abrir nuevos caminos y a utilizar nuevas herramientas”, afirmó.
En esa línea, pidió que los jóvenes participen de las actividades religiosas y que sus aportes sean escuchados y valorados, mediante la cooperación y la actualización de las prácticas cuando sea necesario.
También destacó la importancia de profundizar con ellos la historia de la salvación, la vida de los santos y el significado cristiano de las celebraciones, además de compartir la Palabra de Dios y enseñarles a vivir la fe en la Iglesia.
Para León XIV, se trata de transmitir, a través de las tradiciones, una experiencia viva de la vida cristiana, cuyo centro es la Eucaristía.
María, protectora de Cusco
En el tramo final de su mensaje, el Pontífice volvió sobre la profunda devoción mariana que caracteriza a las expresiones religiosas de Perú. Recordó el mosaico que bendijo el año pasado en los Jardines Vaticanos, dedicado a las distintas advocaciones con las que María acompaña al pueblo peruano.
También mencionó el himno Hanacpachap, del misionero Pérez Bocanegra, al que destacó por sus metáforas poéticas y su capacidad de expresar contenidos teológicos a través de elementos cercanos a la cultura y la vida andina.
León XIV señaló que cada devoción encuentra su verdadero sentido cuando reúne a las personas en torno a Jesús y las conduce hacia él.
Finalmente, encomendó a la Virgen María, Reina de Belén, Madre y Protectora de Cusco, el camino de renovación de la devoción popular.