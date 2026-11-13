La gira de León XIV: de la calidez de los millones de argentinos, a la de los millones de peruanos

Son días de abrazos, banderas, canciones y mucha emoción en Perú. Desde el miércoles que llegó, millones de peruanos (tres de acuerdo a Infobae) salieron a las calles de Lima para recibir a León XIV, el papa y pareciera que allí siguen . El papa regresó al país que considera su “patria” y donde vivió durante cerca de 20 años. Durante su primer recorrido en papamóvil, encontró una ciudad volcada a las calles para darle la bienvenida.