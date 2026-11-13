La gira de León XIV: de la calidez de los millones de argentinos, a la de los millones de peruanos

El papa regresó al país que considera su “patria” y donde vivió durante cerca de 20 años.

La gira de León XIV: de la calidez de los millones de argentinos, a la de los millones de peruanos
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Son días de abrazos, banderas, canciones y mucha emoción en Perú. Desde el miércoles que llegó, millones de peruanos (tres de acuerdo a Infobae) salieron a las calles de Lima para recibir a León XIV, el papa y pareciera que allí siguen . El papa regresó al país que considera su “patria” y donde vivió durante cerca de 20 años. Durante su primer recorrido en papamóvil, encontró una ciudad volcada a las calles para darle la bienvenida.

La llegada estuvo acompañada por una multitud que siguió el paso del Papa entre gritos, aplausos y banderas del Vaticano. Para muchos de los presentes, no se trataba solamente de una visita pastoral: era el regreso de Robert Prevost al lugar donde construyó buena parte de su historia personal y religiosa.

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“Regreso a mi patria”, dijo León XIV al referirse a Perú. Su vínculo con el país se remonta a sus años de trabajo pastoral, primero entre comunidades y sectores vulnerables y luego como obispo de Chiclayo, cargo que ejerció entre 2015 y 2023. Allí dejó una huella que sus habitantes todavía recuerdan y que volvió a hacerse visible en las horas previas a su llegada.

La bienvenida tuvo también un componente de esperanza. Perú atraviesa una prolongada crisis política y una creciente preocupación por la inseguridad, marcada por el avance de organizaciones criminales, los homicidios y las extorsiones. En ese contexto, muchos de los fieles que esperaron al Papa le atribuyeron un papel capaz de llevar calma y esperanza.

“En el Perú están ocurriendo muchas cosas malas, como muertes y sicariatos. Queremos que el Papa nos traiga esperanzas”, contó Lisaura Contreras, una profesora de religión de 45 años, que llevaba un cartel con el rostro de León XIV.

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Otra de las voces que reflejó el clima de la jornada fue la de Jessibel Quispe, de 39 años, quien comparó la presencia del pontífice con la llegada de alguien que busca poner paz en medio de una discusión familiar. “Es como cuando viene mamá o papá y estamos peleándonos”, explicó, mientras esperaba verlo junto a su esposo y su bebé.

Justicia y sensibilidad

Ya frente a autoridades políticas y representantes de organizaciones civiles, León XIV llamó a los peruanos a mirar su historia reciente con “justicia y sensibilidad”. También pidió fortalecer las instituciones democráticas desde la honestidad, la rectitud y la capacidad de encuentro.

El Papa habló además de las preocupaciones cotidianas: el derecho de las familias a trabajar sin miedo, la protección de la naturaleza, el cuidado de las comunidades frente a la explotación de los recursos y la necesidad de prepararse ante los desastres provocados por fenómenos climáticos.

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La visita continuará hoy por Chiclayo, donde fue obispo y donde se espera una multitud para la misa, y seguirá el fin de semana luego hacia Cusco y Pucallpa. Pero el primer recuerdo de su regreso a Perú ya quedó marcado por una imagen difícil de olvidar. (AFP)

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