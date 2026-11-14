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Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

El líder del oficialismo está decidido a blindar Tucumán frente a una eventual intervención del peronismo nacional y a profundizar la provincialización de la campaña de 2027

NO PASARÁN. Jaldo apuesta a que el PJ nacional no se entrometa en la contiena tucumana.
NO PASARÁN. Jaldo apuesta a que el PJ nacional no se entrometa en la contiena tucumana.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 7 Hs

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