OpiniónColumnas Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO El líder del oficialismo está decidido a blindar Tucumán frente a una eventual intervención del peronismo nacional y a profundizar la provincialización de la campaña de 2027 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL NO PASARÁN. Jaldo apuesta a que el PJ nacional no se entrometa en la contiena tucumana. Por Gabriela Baigorri Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios Lo más popular La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos" Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido Ranking notas premium La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos" Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO “Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán