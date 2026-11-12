La historia del León XIV contada desde el territorio que marcó su vida: el documental sobre Robert Prevost en Perú

El documental también retrata a Chiclayo después de la elección de León XIV: una ciudad atravesada por el orgullo, la religiosidad popular y las expectativas ante el regreso de su antiguo obispo, previsto entre el 13 y el 15 de noviembre. Entre los recuerdos personales y las experiencias compartidas, la película propone descubrir al líder a través del hombre y al hombre a través del territorio que marcó buena parte de su vida.