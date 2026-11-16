El avance de los hutíes tiene en vilo a Medio Oriente

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas del Sur, principal brazo militar que combate junto al gobierno yemení, confirmaron el redespliegue desde el aeropuerto de Dhubab y la zona de Bab el-Mandeb, en la provincia de Taiz. La cúpula castrense argumentó que la maniobra busca garantizar la seguridad de Adén y de las gobernaciones vecinas, además de reforzar otros frentes. Sin embargo, la retirada constituye un duro revés para la coalición liderada por Riad, que hace seis semanas había lanzado una contraofensiva con el objetivo de asegurar la costa del mar Rojo y proteger las rutas energéticas globales, sin haber logrado expulsar por completo a los insurgentes ni recuperar la ciudad de Al-Mocha.