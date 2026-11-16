El avance de los hutíes tiene en vilo a Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo punto crítico tras el avance territorial de los rebeldes hutíes en Yemen. El avance, informado ayer, forzó un repliegue estratégico de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita. Las tropas aliadas al Ejecutivo reconocido internacionalmente abandonaron posiciones clave en torno al estrecho de Bab el-Mandeb para concentrarse en la defensa de Adén, la capital provisional del país.
Según fuentes militares y gubernamentales, la milicia alineada con Irán —que controla Saná desde 2014— logró situarse a apenas 60 kilómetros de esa ciudad portuaria tras tomar los distritos de Al Maqatirah y Al Madaribah y avanzar sobre la provincia de Lahij, informó la agencia AFP.
A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas del Sur, principal brazo militar que combate junto al gobierno yemení, confirmaron el redespliegue desde el aeropuerto de Dhubab y la zona de Bab el-Mandeb, en la provincia de Taiz. La cúpula castrense argumentó que la maniobra busca garantizar la seguridad de Adén y de las gobernaciones vecinas, además de reforzar otros frentes. Sin embargo, la retirada constituye un duro revés para la coalición liderada por Riad, que hace seis semanas había lanzado una contraofensiva con el objetivo de asegurar la costa del mar Rojo y proteger las rutas energéticas globales, sin haber logrado expulsar por completo a los insurgentes ni recuperar la ciudad de Al-Mocha.
La pérdida de terreno en Bab el-Mandeb enciende las alarmas internacionales debido a su valor geopolítico. Este paso marítimo conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y funciona como una arteria vital para el comercio entre Asia y Europa a través del canal de Suez. Una eventual consolidación del dominio hutí sobre esta vía otorgaría a Irán y a sus aliados una considerable capacidad de presión sobre el transporte mundial de petróleo, en un escenario regional ya alterado por las interrupciones del tránsito energético en el estrecho de Ormuz y por los recientes ataques iraníes con drones contra instalaciones estadounidenses en Bahrein.
En paralelo a su ofensiva terrestre, el movimiento insurgente intensificó sus ataques de largo alcance contra territorio saudita. Este domingo, los hutíes reivindicaron el lanzamiento de dos misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y un centro financiero en Riad, además de ofensivas contra dos estaciones del oleoducto Este-Oeste, una infraestructura crítica tras el bloqueo en Ormuz. A través de la red social X, el portavoz militar rebelde, Yahya Sarea, aseguró que los proyectiles impactaron de lleno en sus blancos, provocando decenas de bajas y la destrucción de numerosos vehículos.
Por su parte, Sarea rechazó de plano las versiones difundidas por autoridades sauditas sobre la supuesta interceptación de drones en las inmediaciones de las ciudades santas de La Meca y Medina, calificando dichos reportes como una “mentira y calumnia”. El vocero enfatizó que las operaciones contra el reino vecino se dirigían exclusivamente a instalaciones petroleras y bases militares, y acusó a Riad de instrumentalizar la protección de los lugares sagrados del islam para encubrir sus propias pérdidas en el campo de batalla.
La escalada actual se inscribe en la reactivación de las hostilidades desde julio pasado —con un fuerte repunte en septiembre—, luego de que colapsara la tregua vigente desde 2022. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta nueva fase de enfrentamientos entre los insurgentes respaldados por Teherán y la coalición saudita —que interviene en el país desde 2015— ya ha dejado un saldo superior a los 1. 600 muertos y alrededor de 300. 000 personas desplazadas.
Gesto humanitario
En medio de la fuerte ofensiva militar y de los cruces de acusación con Arabia Saudita, los hutíes anunciaron también un gesto humanitario unilateral: la liberación de 600 soldados gubernamentales que habían sido capturados durante los combates fronterizos ocurridos entre 2018 y 2019. La operación de excarcelación contó con la verificación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), marcando un contraste con el recrudecimiento de los combates en el suroeste del país.
Con las tropas leales al gobierno yemení reacomodándose en el perímetro de Adén y los insurgentes consolidando su presencia en el corredor hacia la costa, el equilibrio militar en el sur de la península arábiga atraviesa su momento más delicado en meses.