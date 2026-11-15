En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En apenas dos temporadas San Martín pasó de jugar una final por el ascenso a protagonizar un papelón en la Primera Nacional y a discutir cómo desprenderse de futbolistas. Pasó de pensar en el regreso a Primera División a ofrecer renovaciones con rebajas salariales de hasta un 70%. El contraste entre noviembre de 2024 y este presente es demasiado grande como para reducirlo solamente a una cuestión de contratos. En Bolívar y Pellegrini necesitan ordenar las cuentas, pero en ese intento también pueden estar poniendo en riesgo algo que costó mucho tiempo construir: el prestigio del club en el mercado del fútbol.