En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
Las fuertes rebajas salariales, el retroceso deportivo y las dudas sobre el proyecto para 2027 encienden una señal de alerta. La CD necesita ordenar las cuentas, pero también evitar que el ajuste termine deteriorando la imagen del club en el mercado del fútbol.
En apenas dos temporadas San Martín pasó de jugar una final por el ascenso a protagonizar un papelón en la Primera Nacional y a discutir cómo desprenderse de futbolistas. Pasó de pensar en el regreso a Primera División a ofrecer renovaciones con rebajas salariales de hasta un 70%. El contraste entre noviembre de 2024 y este presente es demasiado grande como para reducirlo solamente a una cuestión de contratos. En Bolívar y Pellegrini necesitan ordenar las cuentas, pero en ese intento también pueden estar poniendo en riesgo algo que costó mucho tiempo construir: el prestigio del club en el mercado del fútbol.
Las propuestas que recibieron Víctor Salazar, Gabriel Carabajal y Gonzalo Rodríguez son una muestra del nuevo escenario. Reducciones de hasta el 70% difícilmente puedan interpretarse como una negociación convencional. En los hechos, parecen más una invitación a buscar otro destino; y aunque la dirigencia tiene derecho a establecer cuánto está dispuesta a pagar, también debe asumir las consecuencias deportivas de esa decisión.
Nadie discute que un club debe administrar sus recursos con responsabilidad. San Martín no puede comprometer dinero que no tiene ni sostener contratos que después puedan llegar a convertirse en un problema. Pero el interrogante aparece cuando el ajuste empieza a transformarse en la principal política deportiva; porque gastar menos no necesariamente significa construir mejor. Y mucho menos garantiza que un equipo pueda seguir siendo protagonista.
La historia reciente debería servir como advertencia. Después de perder la final contra Aldosivi en Rosario, San Martín encaró 2025 con una estructura económica más acotada. El equipo consiguió clasificarse al Reducido, pero no pudo dar el salto que necesitaba para volver a instalarse en la pelea por el ascenso. En 2026, el retroceso fue todavía más evidente: no clasificó al Reducido, y para colmo de males quedó afuera también de la Copa Argentina y terminó demasiado cerca de los puestos de descenso.
Sería injusto y demasiado sencillo explicar todo a partir del presupuesto, pero tampoco se puede desconocer que cuando se reducen los recursos, se achican las posibilidades de competir por determinados futbolistas. San Martín, por ser un club del interior, ya tiene una dificultad adicional para seducir a jugadores de jerarquía frente a otras instituciones del país. Si además ofrece contratos muy por debajo de lo que esos futbolistas pueden conseguir en el mercado, la tarea se vuelve todavía más compleja.
Hay una diferencia entre gastar menos y construir mejor. La primera decisión puede responder a una necesidad; la segunda requiere planificación, conocimiento del mercado y una idea deportiva clara. San Martín necesita encontrar ese equilibrio, porque si el objetivo vuelve a ser pelear por el ascenso, el armado del plantel no puede quedar condicionado exclusivamente por cuánto se logra ahorrar.
Recuperar la confianza no será una tarea sencilla
Además, hay un riesgo que va más allá de los resultados de la próxima temporada. En el fútbol, la reputación de un club también juega. Los futbolistas hablan entre ellos, los representantes intercambian información y las experiencias circulan. Cuando una institución empieza a ser identificada como un lugar en el que las condiciones económicas cambian o en el que existen dificultades para cobrar lo acordado, recuperar la confianza puede llevar mucho más tiempo que perderla.
Por eso, en La Ciudadela todavía están a tiempo de evitar que eso suceda. Antes deberían prestar atención a las señales. Una cosa es negociar una renovación porque un futbolista no encaja en el presupuesto y otra es instalar un escenario en el que los jugadores empiecen a mirar al club con desconfianza. En una categoría en la que conseguir refuerzos de jerarquía nunca es sencillo, perder credibilidad puede convertirse en una desventaja adicional.
En los últimos cinco años, San Martín había conseguido reconstruir buena parte de su imagen. Volvió a ser un destino atractivo, recuperó protagonismo y se instaló entre los equipos que tenían la obligación de pelear por el ascenso. Y ese capital no se construyó de un día para otro. Hubo campañas, inversiones, futbolistas que eligieron llegar y una expectativa que volvió a instalarse alrededor del club. Por ese motivo, tirar por la borda parte de ese recorrido en unos pocos meses sería un costo demasiado alto.
La CD parece haberle entregado una "carta blanca" al DT
Además, hay otra cuestión que merece atención. En la presentación de los lineamientos para la próxima temporada, los dirigentes dejaron en claro que Alejandro Orfila tendrá un papel central en las negociaciones y en la conformación del plantel. Que un entrenador participe activamente en esas decisiones es lógico porque, después de todo, será quien deba trabajar con los futbolistas y responder por el funcionamiento del equipo. Sin embargo, una cosa es escuchar al técnico y otra muy distinta es entregarle las llaves de todo el proyecto.
Los antecedentes también invitan a la prudencia. La trayectoria de Orfila muestra que fueron pocos los ciclos que pudo completar desde 2018. Su continuidad, como la de cualquier entrenador, no puede darse por garantizada. ¿Qué pasaría si el uruguayo deja el cargo durante el campeonato? ¿Quién se haría responsable de un plantel armado exclusivamente bajo sus preferencias? ¿La dirigencia tendría herramientas para sostener una idea o debería empezar otra vez desde cero?
Los entrenadores pasan, pero los clubes quedan. Por eso, la responsabilidad final debe seguir siendo de quienes conducen la institución. Orfila puede tener voz y un peso importante en las decisiones, pero San Martín necesita una política deportiva que no dependa de una sola persona.
Los próximos días serán importantes para empezar a entender qué pretende construir el club. Las casi seguras salidas de varios futbolistas pueden ser apenas el comienzo de una renovación más profunda. La cuestión es qué vendrá después: con qué recursos, con qué futbolistas y bajo qué criterios se armará el equipo.
San Martín tiene derecho a ajustar sus cuentas y a revisar contratos que considera imposibles de sostener, pero lo que no puede hacer es perder de vista el lugar que pretende ocupar. Porque ser protagonista requiere decisiones fuertes, coherencia y un proyecto que tenga todas sus patas firmes. Porque en el fútbol se puede volver a armar un plantel, cambiar un DT y empezar otra vez una temporada; pero lo que resulta mucho más difícil es recuperar la confianza de aquellos que alguna vez quisieron elegirte.