Tradición, aventura y descanso: Perú, el destino ideal para viajar solo

Si se busca un viaje más introspectivo y de íntima conexión con el mundo andino, se recomienda ir al Valle Sagrado de los Incas, cuyos paisajes imponentes y sitios arqueológicos como Maras, Moray, Pisac, Chinchero y Ollantaytambo, hacen que uno se sienta cobijado por la historia y la naturaleza. Otra gran alternativa es visitar la laguna de Piuray, un mágico lugar rodeado de montañas, que es el escenario ideal para un picnic al aire libre, navegar en kayak o incluso hacer stand up paddle.