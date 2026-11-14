“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para la mujer trans Celeste Agüero por reiterados incidentes delictivos.
- La medida se tomó tras una serie de hechos de inseguridad vinculados a la acusada, en un marco donde se exige garantizar su adecuada atención de salud mental.
- Su futuro judicial genera incertidumbre, mientras se debate la capacidad estatal para brindar un abordaje integral que combine sanción penal y tratamiento psiquiátrico.
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