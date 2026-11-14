Seguridad

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

La mujer trans estará en la cárcel durante cuatro meses por varios incidentes. Piden garantizar su atención de salud mental.

Celeste Agüero
Celeste Agüero
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para la mujer trans Celeste Agüero por reiterados incidentes delictivos.
  • La medida se tomó tras una serie de hechos de inseguridad vinculados a la acusada, en un marco donde se exige garantizar su adecuada atención de salud mental.
  • Su futuro judicial genera incertidumbre, mientras se debate la capacidad estatal para brindar un abordaje integral que combine sanción penal y tratamiento psiquiátrico.
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